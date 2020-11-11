ТМ. Нидерланды - Испания 1:1. Разные таймы - ничейный итог

Испания в предыдущем товарищеском матче (против Португалии) показала весьма неплохой футбол – были скорость, азарт, изобретательность. Но "Фурии Рохе" не удалось победить. Сегодня результат снова оказался не в пользу Испании, хотя первый тайм остался за фаворитом. Проблема в том, что, забив, подопечные Луиса Энрике не сумели развить успех.

Именно Испания, несмотря на гостевой статус встречи, была фаворитом – хоть и не ярко выраженным. "Фурия Роха" прекрасно чувствовала настроение, с которым играли Нидерланды – и предлагала в ответ не намного больше. Настроение Нидерландов не было на волне победного лада. В течение первого тайма хозяева почти не угрожали воротам испанского дебютанта Унаи Симона. Ван де Беек выскакивал на ударную позицию, но оказался в офсайде. Люк де Йонг в штрафной Испании упал, но апелляции относительно пенальти ни к чему не привели. Симон прочитал намерение Депая своевременным выходом из ворот – вот и все.

В первом тайме Испания постоянно была на шаг впереди. Мората уже на стартовых минутах мог организовать гол, однако на его прострел никто из партнеров не откликнулся. Зато на 18-й минуте Мората уже сделал акцентированный пас, а Каналес, избежав офсайда, не имел права не воспользоваться провалом в центре обороны сборной Нидерландов – 1:0.

Испания не нагнетала, однако даже в таком спокойном темпе могла забить второй еще до перерыва. Но не забила и допустила неприятность в начале второй 45-минутки. Роковой для испанцев стала фланговая подача от Вайндала. Двое игроков сборной Нидерландов махнули мимо мяча, а Ван де Беек воспользовался моментом неожиданности – 1:1.

Гол Нидерландов никак не вытекал из логики игры. Но Испания немного смутилась после него и нуждалась во времени для того, чтобы прийти в себя. Долго ждать не пришлось: три момента в исполнении Мораты, Коке и Бельерина были мощным, но безрезультатным перформансом – забить не удалось. Завершился этот порыв испанцев ударом Траоре, после чего едва не была "Фурия Роха" во второй раз наказана. В быструю контратаку удалось выбежать "оранье", Стенгс взял инициативу на себя и выкатил идеальный пас на Депая. Пробивал Мемфис с прицелом под штангу, но несильно – Симон потянул.

Испания потеряла тот азарт, с которым играла в первом тайме. А Нидерланды предпочитали не рисковать. В конце поединка они владели небольшим преимуществом, однако не использовали момент Депая. Впоследствии дважды пробил Бабель, но также безуспешно. А больше говорить и не о чем.

Третий матч подряд Нидерланды сводят к ничьей, а без побед остаются уже пять матчей подряд. Испания не выиграет второй поединок кряду. Но главными для обеих сборных будут два завершающих матча Лиги наций. Там уже будет другой футбол.

Товарищеский матч. 11.11.2020

Нидерланды. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

Арбитр в поле - Давиде Масса (Италия)

Нидерланды - Испания 1:1

Голы: Дони Ван де Беек 47 - Серхио Каналес 18

Нидерланды: Бизот - Хатебур (Дюмфрис 46), Велтман, Аке (Блинд 6), Вайндал - Вейналдум (Классен 46), Френки Де Йонг (Де Врей 46) - Бергхойс (Стенгс 46), Ван де Беек, Депай (Бабель 79) - Люк де Йонг

Испания: Унаи Симон - Бельерин, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес (Рамос 86), Гайя (Регилон 29) - Коке, Родри, Каналес (Маркос Льоренте 74) - Мората (Ольмо 62), Морено (Ферран Торрес 62), Асенсио (Траоре 62)

Предупреждение: Регилон 49, Ольмо 84, Ван де Беек 89