Стало известно, договорилась ли Барселона о снижении зарплат футболистов

Игроки "Барселоны" отказываются от предложения руководства по снижению окладов. Весной каталонские боссы урезали зарплату футболистам, чтобы выплачивать деньги персоналу, но сейчас исполнители не хотят вновь идти на подобный шаг.

Если стороны не придут к компромиссу, то клуб столкнется с огромными финансовыми проблемами. По информации Goal.com, в краткосрочной перспективе переговоры с основной частью команды точно зашли в тупик.

Как сообщает источник, руководство стремится сократить зарплатную ведомость на 191 миллион евро. Для этого футболисты должны отказаться от трети своих окладов.