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"Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна
Иван что-то знает
Экс-хавбек каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал слухи о том, что Лионель Месси и Антуан Гризманн не сдружились и откровенно воюют в раздевалке "сине-гранатовых". Цитирует хорвата AS.
"Из того, что мне удалось заметить, могу сказать, что они хорошие товарищи и замечательные люди. У меня лично были прекрасные отношения как с одним, так и с другим. К слову, я часто видел, как они пили вместе мате в раздевалке. Когда они оба начнут забивать, то все эти разговоры прекратятся. Никаких проблем быть не должно".
Мате или парагвайский чай – это напиток из высушенных и измельченных листьев парагвайского падуба. Его широко употребляют в Аргентине, Парагвае, Уругвае и в южных регионах Бразилии.
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