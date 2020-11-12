"Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна

Экс-хавбек каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал слухи о том, что Лионель Месси и Антуан Гризманн не сдружились и откровенно воюют в раздевалке "сине-гранатовых". Цитирует хорвата AS.

"Из того, что мне удалось заметить, могу сказать, что они хорошие товарищи и замечательные люди. У меня лично были прекрасные отношения как с одним, так и с другим. К слову, я часто видел, как они пили вместе мате в раздевалке. Когда они оба начнут забивать, то все эти разговоры прекратятся. Никаких проблем быть не должно".

Мате или парагвайский чай – это напиток из высушенных и измельченных листьев парагвайского падуба. Его широко употребляют в Аргентине, Парагвае, Уругвае и в южных регионах Бразилии.