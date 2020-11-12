Стоичков: Месси закончит карьеру в Барселоне, но всегда есть какое-то "но"

Экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков прокомментировал работу Рональда Кумана, а также дал прогноз о будущем Лео Месси.

"Я каждую неделю разговариваю с Куманом, мы хорошо знакомы. Уверен, что у Рональда есть все предпосылки проделать хорошую работу в клубе.

Месси? Уверен, что он хочет закончить карьеру в "Барселоне", но всегда есть "но". Я болельщик каталонского клуба и хочу, чтобы он закончил именно здесь, но у Лео могут быть другие планы", - заявил Стоичков в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, что контракт Лео истекает уже летом 2021-го года.