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Стоичков: Месси закончит карьеру в Барселоне, но всегда есть какое-то "но"

Испания
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Однозначно сейчас не скажет никто

Стоичков: Месси закончит карьеру в Барселоне, но всегда есть какое-то "но"
UA-Футбол
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Экс-игрок "Барселоны" Христо Стоичков прокомментировал работу Рональда Кумана, а также дал прогноз о будущем Лео Месси.

"Я каждую неделю разговариваю с Куманом, мы хорошо знакомы. Уверен, что у Рональда есть все предпосылки проделать хорошую работу в клубе.

Месси? Уверен, что он хочет закончить карьеру в "Барселоне", но всегда есть "но". Я болельщик каталонского клуба и хочу, чтобы он закончил именно здесь, но у Лео могут быть другие планы", - заявил Стоичков в интервью Mundo Deportivo.

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Отметим, что контракт Лео истекает уже летом 2021-го года.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Христо Стоичков
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