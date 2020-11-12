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Кроос раскритиковал празднование голов Обамеянга - форвард Арсенала нашел чем ответить

Испания
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Необычный конфликт между двумя экс-игроками Бундеслиги

Кроос раскритиковал празднование голов Обамеянга - форвард Арсенала нашел чем ответить
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Полузащитник "Реала" Тони Кроос в одном из интервью высказался о том, как некоторые современные игроки празднуют забитые голы.

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"Все эти танцы, заученные элементы хореографии - я считаю это глупостью. Некоторые игроки даже прячут какие-то предметы в гетрах. Однажды, Обамеянг отпраздновал гол в маске супергероя. Мне кажется, что это слишком.

Мне ближе всего празднование Герда Мюллера. Он просто подпрыгивал и все - это была настоящая радость, ничего лишнего", - заявил Кроос в интервью Bild.

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг быстро ответил футболисту "Реала".

"Кстати, а у Тони Крооса есть дети? То празднование я сделал для своего сына, чтобы он был счастлив, и готов повторить это снова. Хочу, чтобы однажды у него появились дети и он сделал их счастливыми, как этих учеников младшей школы", - написал Обамеянг в социальных сетях.

Отметим, что Пьер и Тони пересекались ранее в чемпионате Германии - Кроос играл за "Бавраию", Обамеянг - за "Боруссию".

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В статье: Тони Кроос Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Реал (Мадрид)
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