Кроос раскритиковал празднование голов Обамеянга - форвард Арсенала нашел чем ответить

Полузащитник "Реала" Тони Кроос в одном из интервью высказался о том, как некоторые современные игроки празднуют забитые голы.

"Все эти танцы, заученные элементы хореографии - я считаю это глупостью. Некоторые игроки даже прячут какие-то предметы в гетрах. Однажды, Обамеянг отпраздновал гол в маске супергероя. Мне кажется, что это слишком.

Мне ближе всего празднование Герда Мюллера. Он просто подпрыгивал и все - это была настоящая радость, ничего лишнего", - заявил Кроос в интервью Bild.