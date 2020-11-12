Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остановила травма Карвахаля. Агент Начо признался, что игрок был готов покинуть Реал
Был интерес из Серии А
Защитник "Реала" Начо Фернандес летом мог оказаться в Серии А. Об этом рассказал агент испанца.
По его словам, которые цитирует AS, к Начо был интерес со стороны нескольких клубов Серии А. Трансферу помешала травма Дани Карвахаля, из-за которой он не сыграет до декабря.
Начо - центральный защитник, но также может и закрыть позицию правого защитника. Всего в сезоне успел сыграть три матча, и, вероятно, зимой таки сменит клуб.
Интерес к нему проявляли ранее "Рома" и "Интер".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Помощь от Лунина, удачные эксперименты, повезло. Польские СМИ – о матче Кадры с Украиной
- Йоахим Лев: Игра против Украины будет решающей
- Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом
- Разгром с пенальти. Валенсия - Реал 4:1. Видео голов и обзор матча
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...