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Остановила травма Карвахаля. Агент Начо признался, что игрок был готов покинуть Реал

Испания
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Был интерес из Серии А

Остановила травма Карвахаля. Агент Начо признался, что игрок был готов покинуть Реал
UA-Футбол
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Защитник "Реала" Начо Фернандес летом мог оказаться в Серии А. Об этом рассказал агент испанца.

По его словам, которые цитирует AS, к Начо был интерес со стороны нескольких клубов Серии А. Трансферу помешала травма Дани Карвахаля, из-за которой он не сыграет до декабря.

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Начо - центральный защитник, но также может и закрыть позицию правого защитника. Всего в сезоне успел сыграть три матча, и, вероятно, зимой таки сменит клуб.

Интерес к нему проявляли ранее "Рома" и "Интер".

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Даниэль Карвахаль
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