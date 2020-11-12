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Гризманн и Азар стали главными разочарованиями испанского сезона по версии Marca

Испания
(1 голосов)

Француз опередил бельгийца

Гризманн и Азар стали главными разочарованиями испанского сезона по версии Marca
UA-Футбол
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Испанская Marca подвела итоги голосования за главное разочарование прошлого сезона Ла Лиги. На вершине оказался Антуан Гризманн.

Французский форвард набрал 33 процента голосов, совсем на немного опередив второе место. Отметим, что летом 2019-го "Барселона" за него заплатила 120 миллионов евро.

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Вторым стал Эден Азар, получивший 31 процент голосов. Бельгийский вингер, стоивший "Реалу" сто миллионов, большую часть времени пропустил из-за травм. Тройку закрыл также футболист "сливочных" Иско - 21 процент.

Отметим, что в текущем сезоне Гризманн забил два гола, Азар - всего один.

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В статье: Эден Азар Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.11.2020 в 21:40
Удивительным образом фанаты Реала, а также рупор Реала - издание Марка, занимаются подменой понятий. В конце прошлого сезона и Барселона и Реал были не в лучшей форме. Но Барса, все равно, на три головы была лучше Реала. Но... Барсу арбитры засуживали и убивали, а Реалу в 9 матчах из 11 ставили левые пенальти... Всё на что способны были фанаты Реала, которые хоть чуть-чуть включали объективность, это говорить про "два дерьма"... На старте этого чемпионата Реал влетает Кадису и ШД в Лиге Чемпионов И при этом арбитры убили Барсу с Севильей и Гетафе... Но перед Эль Класико, мантра фанатов Реала прежняя - это фантазии про "два дерьма"... Вот и Марка туда же... Азар действительно, полный НОЛЬ, деньги Флорентино на ветер, но надо же подсластить... Вот и подсунули Гризманна к Азару... ну, типа, сами понимаете - "два д....а"... Фанатам Реала должно быть стыдно заниматься таким самообманом... Ведь все всЁ прекрасно понимают.
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metall5291 (Kharkiv)
12.11.2020 в 21:31
Увы, Гризманн и Азар действительно разочаровывают.
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