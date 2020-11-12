Гризманн и Азар стали главными разочарованиями испанского сезона по версии Marca

Испанская Marca подвела итоги голосования за главное разочарование прошлого сезона Ла Лиги. На вершине оказался Антуан Гризманн.

Французский форвард набрал 33 процента голосов, совсем на немного опередив второе место. Отметим, что летом 2019-го "Барселона" за него заплатила 120 миллионов евро.

Вторым стал Эден Азар, получивший 31 процент голосов. Бельгийский вингер, стоивший "Реалу" сто миллионов, большую часть времени пропустил из-за травм. Тройку закрыл также футболист "сливочных" Иско - 21 процент.

Отметим, что в текущем сезоне Гризманн забил два гола, Азар - всего один.