Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн и Азар стали главными разочарованиями испанского сезона по версии Marca
Француз опередил бельгийца
Испанская Marca подвела итоги голосования за главное разочарование прошлого сезона Ла Лиги. На вершине оказался Антуан Гризманн.
Французский форвард набрал 33 процента голосов, совсем на немного опередив второе место. Отметим, что летом 2019-го "Барселона" за него заплатила 120 миллионов евро.
Вторым стал Эден Азар, получивший 31 процент голосов. Бельгийский вингер, стоивший "Реалу" сто миллионов, большую часть времени пропустил из-за травм. Тройку закрыл также футболист "сливочных" Иско - 21 процент.
Отметим, что в текущем сезоне Гризманн забил два гола, Азар - всего один.
Популярное сейчас
- Илья Близнюк: Лунин еще не готов до уровня национальной сборной
- Йоахим Лев: Игра против Украины будет решающей
- Польша – Украина, Лунин пересидел на банке, Срна – главный в Шахтере | ТаТоТаке №190
- "Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО