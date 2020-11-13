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Реал интересуется 20-летним венгерским игроком

Испания
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Он играет в Зальцбурге

Реал интересуется 20-летним венгерским игроком
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Полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи летом следующего года может перейти в "Реал", сообщает AS.

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По данным источника, мадридцы включились в гонку за 20-летнего венгра. Ранее в СМИ была информация, что агент хавбека провел переговоры с "Лейпцигом".

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Собослаи провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Реал (Мадрид) Зальцбург Доминик Собослаи
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