СМИ: Рамос в понедельник объявит решение о своем будущем

Серхио Рамос никак не может договориться с "Реалом" о новом контракте. Из-за этого, в СМИ ходит множество слухов, которые связанны с ним.

По данным AS, уже в понедельник состоится пресс-конференция, на которой Серхио Рамос объявит решение о своем будущем. Также на ней будет присутствовать Флорентино Перес.

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Источник ожидает, что испанский защитник заявит, что готов продлить контракт с мадридским клубом и что хочет завершить карьеру именно в Мадриде.