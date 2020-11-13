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СМИ: Рамос в понедельник объявит решение о своем будущем
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Серхио Рамос никак не может договориться с "Реалом" о новом контракте. Из-за этого, в СМИ ходит множество слухов, которые связанны с ним.
По данным AS, уже в понедельник состоится пресс-конференция, на которой Серхио Рамос объявит решение о своем будущем. Также на ней будет присутствовать Флорентино Перес.
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Источник ожидает, что испанский защитник заявит, что готов продлить контракт с мадридским клубом и что хочет завершить карьеру именно в Мадриде.
Ранее, интерес к Рамосу приписывали к
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Источник:AS
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ПетроФ (Луцьк)
13.11.2020 в 19:48
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