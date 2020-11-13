Без Нойера и Облака. Касильяс назвал трех лучших вратарей мира

Легендарный вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал трех лучших вратарей мира на данный момент.

"На данный момент, тер Штеген и Облак занимают очень важное место в своих клубах. Также есть Куртуа, который показывает в "Рееале" ту игру, которую мы от него ждали. Этих троих я бы поставил выше остальных", - заявил Касильяс.