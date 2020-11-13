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Без Нойера и Облака. Касильяс назвал трех лучших вратарей мира

Испания
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Без Нойера и Облака. Касильяс назвал трех лучших вратарей мира
UA-Футбол
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Легендарный вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал трех лучших вратарей мира на данный момент.

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"На данный момент, тер Штеген и Облак занимают очень важное место в своих клубах. Также есть Куртуа, который показывает в "Рееале" ту игру, которую мы от него ждали. Этих троих я бы поставил выше остальных", - заявил Касильяс.

Отметим, что по версии УЕФА лучшим вратарем сезона стал капитан "Баварии".

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В статье: Икер Касильяс Тибо Куртуа Марк-Андре тер Штеген Ян Облак
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