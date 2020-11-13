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Кроос: Спад Реала? Зидан найдет решение
Скоро мы это узнаем
Полузащитник "Реала" Тони Кроос уверен, что мадридский клуб сможет выбраться из того кризиса, в котором он сейчас находится.
"Когда вы в "Реала" не добиваетесь результата, то к вам сразу возникают вопросы. У нас уже были похожие времена при Зидане.
Несколько недель назад мы проиграли "Шахтеру" и "Кадису", но после провели идеальный матч против "Барселоны". Наш тренер - первый человек, который знает, почему нет результата. Я уверен, что он найдет решение", - приводит слова немецкого тренера Marca.
На данный момент "сливочные" занимают четвертое место в Ла Лиге и третье место в группе ЛЧ.
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