Испания
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Ансу Фати был успешно прооперирован и выписался из больницы
Возвращение вингера ожидается в марте
Вингер "Барселоны" Ансу Фати перенёс операцию на колене и был выписан из больницы в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщает Marca
Напомним, 18-летний футболист повредил мениск левого колена в матче с "Бетисом" (5:2) на прошлой неделе.
Ожидается, что восстановление испанца займёт 4 месяца.
В нынешнем сезоне Фати успел провести 10 поединков, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.
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