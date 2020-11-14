Ансу Фати был успешно прооперирован и выписался из больницы

Вингер "Барселоны" Ансу Фати перенёс операцию на колене и был выписан из больницы в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщает Marca

Напомним, 18-летний футболист повредил мениск левого колена в матче с "Бетисом" (5:2) на прошлой неделе.

Ожидается, что восстановление испанца займёт 4 месяца.

В нынешнем сезоне Фати успел провести 10 поединков, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.