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Ансу Фати был успешно прооперирован и выписался из больницы

Испания
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Возвращение вингера ожидается в марте

Ансу Фати был успешно прооперирован и выписался из больницы
Новина українською

Вингер "Барселоны" Ансу Фати перенёс операцию на колене и был выписан из больницы в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщает Marca

Напомним, 18-летний футболист повредил мениск левого колена в матче с "Бетисом" (5:2) на прошлой неделе.

Ожидается, что восстановление испанца займёт 4 месяца.

В нынешнем сезоне Фати успел провести 10 поединков, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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