Барселона признана лучшим испанским клубом XXI века

Согласно исследованиям центра истории и статистики испанского футбола каталонский гранд лучше других клубов в стране выступал в XXI веке. В активе "Барселоны" 3465 очков. Строкой ниже оказался "Реал" с 3347 очками. На третьей позиции еще один мадридский клуб - "Атлетико", у которого 2149 баллов.

Основной акцент исследовательский центр (CIHEFE) делал на полученные очки, а не на титулы. За победу команды получали до девяти баллов (в соответствии с важностью турнира), за ничью - три. За трофеями "Барселона" оказалась выше "Реала" - 34:29

"Блаугранас" опередили всех по выступлениям в Ла Лиге и Кубке Испании. Лига Чемпионов осталась за "сливочными". Заметим, что "Атлетико" достиг такого высокого результата, играя и в Сегунде.

Под грандами испанского футбола в рейтинге расположились "Валенсия" (2139), "Севилья" (1992), "Вильярреал" (1648), "Атлетик" (1405), "Депортиво" (1395), "Сельта" (1 164), "Эспаньол" (1144), "Бетис" (1137), "Реал Сосьедад" (1108), "Малага" (1035), "Хетафе" (1028) и "Мальорка" (1009).