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Барселона признана лучшим испанским клубом XXI века

Испания
(2 голосов)

Реал оказался на второй позиции, Атлетико третий

Барселона признана лучшим испанским клубом XXI века
Новина українською

Согласно исследованиям центра истории и статистики испанского футбола каталонский гранд лучше других клубов в стране выступал в XXI веке. В активе "Барселоны" 3465 очков. Строкой ниже оказался "Реал" с 3347 очками. На третьей позиции еще один мадридский клуб - "Атлетико", у которого 2149 баллов.

Основной акцент исследовательский центр (CIHEFE) делал на полученные очки, а не на титулы. За победу команды получали до девяти баллов (в соответствии с важностью турнира), за ничью - три. За трофеями "Барселона" оказалась выше "Реала" - 34:29

"Блаугранас" опередили всех по выступлениям в Ла Лиге и Кубке Испании. Лига Чемпионов осталась за "сливочными". Заметим, что "Атлетико" достиг такого высокого результата, играя и в Сегунде.

Под грандами испанского футбола в рейтинге расположились "Валенсия" (2139), "Севилья" (1992), "Вильярреал" (1648), "Атлетик" (1405), "Депортиво" (1395), "Сельта" (1 164), "Эспаньол" (1144), "Бетис" (1137), "Реал Сосьедад" (1108), "Малага" (1035), "Хетафе" (1028) и "Мальорка" (1009).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
14.11.2020 в 17:57
я бы подчеркнул - лучший испанский клуб первого десятилетия 21 века.
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Spokoyno (Киев)
14.11.2020 в 16:55
Статистика переконлива річ! Особливо, коли вибрані чіткі та вірні критерії! Якщо дивитися по особистостям То перші у списку будуть Мессі, Ґаві, Гвардіола та Іньєста.
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Algrab (Костопiль)
14.11.2020 в 17:05
оленю, твій вихід! Але все рівно Реал найкращий!!!
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hardcorepwnz (Украина)
14.11.2020 в 17:46
По статистике спорить конечно не с чем. А вот по особыстостям вполне. Роналду, Касильяс, Рамос и Зидан ничуть не слабее вашей четверки, особенно если брать достижения только в их "испанской" карьере
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