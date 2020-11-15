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Барса ищет недорогие варианты для усиления центра защиты
В списке кандидатов: Рюдигер, Матип и Мустафи
Испанское издание Sport.es сообщает, что каталонская "Барселона" активно ищет кандидатов для усиления центра обороны.
По информации источника, руководство "сине-гранатовых" рассматривает относительно дешевые варианты, не исключая возможность аренды.
В список потенциальных новичков "Барсы" входят: Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Федерико Фасио ("Рома"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Матео Мусаккьо ("Милан").
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Источник:Sport.es
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