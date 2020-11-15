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Барса ищет недорогие варианты для усиления центра защиты

Испания
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В списке кандидатов: Рюдигер, Матип и Мустафи

Барса ищет недорогие варианты для усиления центра защиты
Новина українською

Испанское издание Sport.es сообщает, что каталонская "Барселона" активно ищет кандидатов для усиления центра обороны.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" рассматривает относительно дешевые варианты, не исключая возможность аренды.

В список потенциальных новичков "Барсы" входят: Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Федерико Фасио ("Рома"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Матео Мусаккьо ("Милан").

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В статье: Барселона
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Источник:
Sport.es

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