Из возможных вариантов Мбаппе и Дембеле Барселона выбрала второй в 2017-м

Испанская Барселона в 2017 году могла купить Мбаппе, а не Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство было убеждено, что Усман командный игрок, а вот Килиан играет сам за себя. Каталонцы тогда продали Неймара и искали замену на его позицию. Фактором еще стало то, что клуб хотел вингера, а не форварда.

В 2017 году Мбаппе был готов покинуть "Монако". Тогда французский клуб просил 100 млн евро за трансфер молодого нападающего. Отец Килиана заявил, что его сын не будет переходить в "Реал" из-за потенциально большой конкуренции с Бэйлом, Роналду и Бензема и скорее выберет каталонский клуб. В том числе и "Монако" не было заинтересовано в трансфере своей главной звезды к прямому конкуренту - "ПСЖ".

Напомним, что "Барселона" купила Дембеле за 130 млн, когда в то время его стоимость по данным портала Transfermarket была 33 млн евро. В настоящее время она составляет 50 млн в этой же валюте. Из-за большого количества травм француз за три года в испанском гранде провел всего 82 игры, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач.

А вот Мбаппе в том сезоне все-таки перешел в "ПСЖ" в аренду на один год с опцией выкупа (при условии, что ПСЖ сохранит прописку в Лиге 1, чистая формальность) за 135 млн евро.