Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, как он покинул Каталонию. Цитирует нападающего испанское издание Marca.

"Мне пришлось смириться с тем, что я оказался не нужен клубу. Каждый может сам сделать выводы. Я счастлив продолжить свою карьеру в Мадриде, но мне жаль, что у "Барселоны" проблемы. Однако голы обязательно придут. Безусловно, мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Каталонию".