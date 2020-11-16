Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
Луис на связи
Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, как он покинул Каталонию. Цитирует нападающего испанское издание Marca.
"Мне пришлось смириться с тем, что я оказался не нужен клубу. Каждый может сам сделать выводы. Я счастлив продолжить свою карьеру в Мадриде, но мне жаль, что у "Барселоны" проблемы. Однако голы обязательно придут. Безусловно, мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Каталонию".
"Я много общаюсь с Месси. Недавно мы праздновали дни рождения детей и мало говорили о футболе – больше о ситуации с коронавирусом".
Популярное сейчас
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Новички в сборной, лидерство Черноморца, поражение Англии. Главные новости за 15 ноября
- Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет
- СМИ: Рамос в понедельник объявит решение о своем будущем
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 09:14 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Шедевр Короля Артура, Луис "Пенальти" Суарес и разгневанный Месси
- 21:35 Зарубежные Примера. 9-й тур. Вильярреал впервые побеждает на выезде, Реал Сосьедад одолел обескровленную Гранаду
- 12:08 Зарубежные Феликс и Суарес выводят в лидеры. ВИДЕО, как Атлетико громил Кадис