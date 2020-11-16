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Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону

Испания
(2 голосов)

Луис на связи

Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
Новина українською

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, как он покинул Каталонию. Цитирует нападающего испанское издание Marca.

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"Мне пришлось смириться с тем, что я оказался не нужен клубу. Каждый может сам сделать выводы. Я счастлив продолжить свою карьеру в Мадриде, но мне жаль, что у "Барселоны" проблемы. Однако голы обязательно придут. Безусловно, мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Каталонию".

"Я много общаюсь с Месси. Недавно мы праздновали дни рождения детей и мало говорили о футболе – больше о ситуации с коронавирусом".

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
16.11.2020 в 10:17
Поматросили и бросили, бывает
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 09:43
Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.......
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