Кантеранос, сбитые летчики и атакующее безумие. Реал Сосьедад - лидер Примеры

После того, как "Сосьедад" в минувший уик-энд обыграл "Гранаду" со счетом 2:0, Хорхе Вальдано, анализируя этот поединок для аргентинского телевидения, обратил внимание аудитории на фантастическую атакующую игру коллектива Иманоля Альгуасиля. Сделав акцент на зашкаливающих показателях (73% владения и 22 удара по воротам), аргентинский мэтр сравнил нынешний "Сосьедад" с испанскими чудо-командами девяностых: такими, как "Сарагоса" Виктора Фернандеса и "Тенерифе" самого Вальдано.

"Мечтателям и идеалистам еще есть место в современном футболе", - удовлетворенно резюмировал El Filosofo, имея в виду наставника баскской команды Иманоля Альгуасиля.

В опросе центрального испанского издания Marca от 12 ноября, Альгуасиль с 36% голосов респондентов занял первое место в номинации "Лучший тренер Примеры". Для сравнения: Куман набрал 4%, Зидан – 3%.

Самые дорогие футболисты "Сосьедада":

Микель Оярсабаль – 60 млн евро

Микель Мерино – 35 млн евро

Виллиан Жозе, Игор Субельдия – 24 млн евро

Александер Исак – 22 млн евро

Порту – 16 млн евро

Когда в межсезонье с "Аноэты" уехали ведущие игроки защиты (Диего Льоренте) и полузащиты (Мартин Эдегор), президент "Сосьедада" Хокин Аперрибай выражал стоическое спокойствие: "Нам есть кем их заменить". Мини-олигарх Аперрибай, которого в феврале следующего года ждет суд в США (обвинения серьезные: отмывание денег, связи с преступной группировкой и терроризм – а все потому, что продал запчасти подводной лодки Ирану), отлично знает, о чем говорит. Он пришел в клуб в 2008-ом году, когда "Сосьедад" напоминал ржавый корабль, с печальной неотвратимостью тонущий в мутных водах дивизиона Сегунда. Долги составляли 41 млн евро, лидеры Хаби Прието, Микель Гонсалес и Клаудио Браво угрожали забастовкой в случае дальнейшей задержки заработной платы, стадиону "Аноэта" требовалась реконструкция, и вообще, все было хуже некуда.

12 лет Аперрибай развил крайне уверенный с финансовой точки зрения проект, и полностью изменил вектор развития: теперь мощные денежные потоки вливались прямиком в академию "Субиэта".

"Субиэта" отвечала так, что позавидовать могла и "Ла Масия": с 2014-го года в первую команду каждое лето поднимают, как минимум, трех проспектов (в прошедшее межсезонье – 4, годом ранее – 5), а в текущем ростере клуба из Сан-Себастьяна 17 кантеранос.

"Я убежден в том, что воспитанники относятся к клубу иначе, чем игроки, которых покупают из других команд", - откровенничал Аперрибай для El Pais.

Самые дорогие продажи Хокина Аперрибая:

54 млн евро – Антуан Гризманн (кантерано, 2014, в "Атлетико")

32 млн евро – Асьер Ильярраменди (кантерано, 2013, в "Реал")

32 млн евро – Иньиго Мартинес (кантерано, 2017, в "Атлетик")

30 млн евро – Альваро Одриосола (кантерано, 2018, в "Реал")

20 млн евро – Диего Льоренте (2020, в "Лидс")

Первая и вторая команда играют по одной схеме, и частенько проводят совместные тренировки, что облегчает интеграцию молодых игроков. Например, 21-летний Мартин Субименди лишь два месяца назад подписал контракт с первой командой "Сосьедада", но без проблем считается теперь основным опорным хавом в системе Альгуасиля 4-1-4-1. На Субименди заглядывается "Атлетико", "Матрасники" также следят за Микелем Мерино. "Реал" интересуется Андером Барренечеа, "Барселона" уже делала трансферный запрос по Микелю Оярсабалю.

Кантеранос – футболисты, которые готовы уничтожать соперника за цвета, но Аперрибай понимает, что это не единственная категория игроков, готовая вспахивать поле до седьмого пота.

Юный талант Юри Берчиче был уведен у "Сосьедада" в нежном 15-летнем возрасте. К 22 годам он уже считался разочарованием – не смог подняться выше уровня молодежного "Тоттенхэма" и "Вальядолида-Б", а в итоге бесперспективно осел в максимально скромном и чудовищно безденежном клубе "Реал Унион". Хокин Аперрибай подписал Берчиче бесплатно у представителя третьего испанского дивизиона.

В Сан-Себастьяне Берчиче стал звездой, и два года назад его купил ПСЖ за 16 млн евро.

"Сбитые летчики", "неликвид", "ставшие разочарованием" - это про трансферные цели "Сосьедада". Про футболистов, которые пытаются доказать себе и всему остальному миру, что они еще ого-го.

Что способны на гораздо большее.

Что их рано списывать со счетов.

Голкипер Алекс Ремиро считался звездой академии "Лесама", но требовал у "Атлетика" свитер с первым номером и отказывался подписывать новый контракт. В результате в Бильбао на нем поставили крест, и "Сосьедад" увел его бесплатно. Сейчас – основной голкипер клуба.

Начо Монреалю в "Арсенале" прямо сказали, что он очень старый, и больше на него не рассчитывают. За скромные 250.000 евро 33-летний Монреаль приехал на "Аноэту", где выдал огненный сезон 2019/20.

Асьер Ильярраменди два года мучился в "Мадриде", пока "Сосьедад" не выкупил его обратно и не предоставил капитанскую повязку. На родных просторах Ильярра в игровом плане пережил настоящее перерождение.

Микелю Мерино исполнилось 17, на него, лидера "Осасуны" и юношеской сборной Испании, открыли охоту "Реал" с "Барсой". В конце концов, он оказался в дортмундской "Боруссии", где серьезно сник, а "Сосьедад" вытаскивал полузащитника уже из "Ньюкасла". На данный момент Микель Мерино один из самых ярких футболистов Примеры, с сентября нынешнего года регулярно выступающий за сборную Испании (5 матчей).

той же оперы – Порту, Аднан Янузай и Виллиан Жозе. Большие клубы давали им минорные характеристики, а "Сосьедад" брал за относительный бесценок и предоставлял шанс начать все с чистого листа.

Самые молодые команды Примеры:

25,5 лет – "Барселона", "Валенсия"

25,8 – "Сосьедад"

26,3 – "Сельта"

26,5 – "Атлетик"

26,7 – "Атлетико"

В мире, где самой модной тактической схемой считается 4-3-3, Иманоль Альгуасиль использует 4-1-4-1. В первую очередь потому, что любит четкую структуру командной игры, дабы у каждого футболиста наличествовала личная зона ответственности. Центр поля курируют три игрока, располагающиеся треугольником: один из них является чистым опорным хавом (Субименди, Ильярра), один – бокс-ту-боксом (Мерино), и еще один – практически "десяткой" (в прошлом сезоне Эдегор, в нынешнем Давид Силва). Действия бокс-ту-бокса в данном распределении ролей чрезвычайно важны, поскольку он должен обладать высоким игровым интеллектом (просчитывать ситуации заранее, отправляться на страховку пивота, занимать позицию между линиями) и необходимыми техническими (креативность, пас) и физическими (отбор) характеристиками. Микель Мерино – мощный, умный, тактически подкованный, - обладает требуемым набором скиллов.

В атаке клуб из Гипускоа выглядит безумным хищником, без конца терзающим добычу. Альгуасиль любит говорить о тайминге и спейсинге, баскетбольных терминах, применимых к футболу и подразумевающих правильное распределение времени и пространства. Тайминг это ритм, темп, скорость, спейсинг – баланс, гибкость, последовательность.

Тренер подчеркивает, что мелочей не бывает ни в чем. "Сосьедад" проводит 39% своих атак с правого фланга, и 35% с левого: дисбаланс нарушил бы структуру игры. В схемах с четырьмя полузащитниками крайние отвечают за ширину атаки, поэтому Альгуасиль не использует инвертированных вингеров: они подсознательно начнут сваливаться в центр, что сузит фронт, а "Сосьедад" как раз любит растягивать оборону.

Крайние полузащитники – основные творцы атакующих действий, попросту разрывающие оборону соперника и обросшие голами и ассистами.

У Оярсабаля в этом сезоне 6+2, у Порту 4+2, у Янузая 2+0.

Лучшие игроки "Сосьедада" в сезоне 2020/21 по версии Who Scored:

7.64 – Микель Мерино

7.31 – Микель Оярсабаль

7.28 – Начо Монреаль

7.05 – Давид Силва

6.97 – Ариц Элустондо

"Реал Сосьедад" возглавляет Примеру.

В графах "забитые" и "пропущенные" у него умопомрачительные цифры, соответственно, 20 и 4. Из шести побед пять одержаны с крупным счетом. Конечно, на весь сезон может не хватить бензина (эх, славный призыв 2002/03 с Нихатом, Ковачевичем, Карпиным, Хаби Алонсо и Франсиско де Педро!), но сказка все еще продолжается.

Даже в своем единственном проигранном матче "Валенсии" баски были лучше соперника во всем, кроме отбора.

"Сосьедад" - страшно обаятельная команда.

И тысячу раз прав Хорхе Вальдано – черт возьми, как же приятно, что в современном футболе есть место мечтателям и идеалистам.