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Барселона может расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Намечается перестройка

Барселона может расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно
Новина українською

В зимнее трансферное окно шесть футболистов могут покинуть "Барселону", сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, "Барса" готова отдать в аренду полузащитников Карлеса Аленью и Рики Пуча. Кроме того, клуб хочет продать четверых игроков — Матеуса Фернандеса, Хуниора Фирпо, Самюэля Юмтити и Мартина Брэйтуэйта. К Фирпо проявляют интерес "Интер" и "Наполи", к Юмтити — "Лион" и "Рома".

Ранее сообщалось, что "Барселоне" грозит банкротство, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплаты.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
16.11.2020 в 17:06
Так клуб, що грає ЯСКРАВО, тому так багато заробляв продаючи квітки на матч! Тепер це джерело "усохло"... сподіваюсь, що тимчасово, але витрати докарантиного рівня найближчі пару років не бачити. Треба відповідно скорочувати витрати...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.11.2020 в 17:05
Карлес Аленья и Рики Пуч, если и уйдут, то только в аренду.
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