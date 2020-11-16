Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно
Намечается перестройка
В зимнее трансферное окно шесть футболистов могут покинуть "Барселону", сообщают испанские СМИ.
По данным Sport.es, "Барса" готова отдать в аренду полузащитников Карлеса Аленью и Рики Пуча. Кроме того, клуб хочет продать четверых игроков — Матеуса Фернандеса, Хуниора Фирпо, Самюэля Юмтити и Мартина Брэйтуэйта. К Фирпо проявляют интерес "Интер" и "Наполи", к Юмтити — "Лион" и "Рома".
Ранее сообщалось, что "Барселоне" грозит банкротство, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплаты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Бельгия - Англия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Киев)
16.11.2020 в 17:06
Ответить
0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.11.2020 в 17:05
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...