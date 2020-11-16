Барселона может расстаться с шестью футболистами в зимнее трансферное окно

В зимнее трансферное окно шесть футболистов могут покинуть "Барселону", сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, "Барса" готова отдать в аренду полузащитников Карлеса Аленью и Рики Пуча. Кроме того, клуб хочет продать четверых игроков — Матеуса Фернандеса, Хуниора Фирпо, Самюэля Юмтити и Мартина Брэйтуэйта. К Фирпо проявляют интерес "Интер" и "Наполи", к Юмтити — "Лион" и "Рома".

Ранее сообщалось, что "Барселоне" грозит банкротство, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплаты.