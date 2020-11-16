"Было честью делить с тобой раздевалку". Месси и Пике адресовали сообщение Маскерано

Экс-игрок "Барселоны", "Ливерпуля" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано сегодня объявил о завершение карьеры. С ним попрощались его бывшие товарищи по команде - Лео Месси и Херард Пике.

Месси, помимо самого Маскерано, также адресовал пост и Фернандо Гаго, также недавно повесившего бутсы на гвоздь . Лео заявил, что в "Барселоне" скучали по Хавьеру после его ухода и пожелал удачи ему и его семье в будущем.

Пике написал, что для него было честью делить одну раздевалку с Маскерано и радостно выигрывать трофеи вместе с аргентинцем.

Отметим, что в составе "Барселоны" Хавьер провел 203 матча и завоевал 19 трофеев.