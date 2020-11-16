Испания
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С Барселоной не сыграет. Луис Суарес сдал положительный тест на COVID-19
Для уругвайца это был принципиальный матч
Уже на ближайших выходных каталонская "Барселона" сыграет против "Атлетико". Принять участие в поединке вряд ли сможет Луис Суарес.
Уругвайский форвард сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной. Напомним, что Луис на протяжении шести лет выступал в "Барселоне" и только прошлым летом сменил прописку.
???? Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF— AUF (@AUFOficial) November 16, 2020
В этом сезоне Суарес отыграл девять матчей, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
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