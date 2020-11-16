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С Барселоной не сыграет. Луис Суарес сдал положительный тест на COVID-19

Испания
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Для уругвайца это был принципиальный матч

С Барселоной не сыграет. Луис Суарес сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Уже на ближайших выходных каталонская "Барселона" сыграет против "Атлетико". Принять участие в поединке вряд ли сможет Луис Суарес.

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Уругвайский форвард сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной. Напомним, что Луис на протяжении шести лет выступал в "Барселоне" и только прошлым летом сменил прописку.

В этом сезоне Суарес отыграл девять матчей, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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