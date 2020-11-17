Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри: Раньше я видел Месси по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни
Кумир уже рядом
Хавбек каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал, каково это – выступать рядом с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Цитирует юного футболиста Cadena SER.
"К движениям Месси и командному взаимодействию сложно привыкнуть. Кажется, что Лео делает то, что хочет и когда хочет. Он легко оставляет за спиной 2-3 футболистов и забивает. Конечно же, это впечатляет".
"Раньше я видел Лионеля по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни. Я мечтал сыграть с ним в одной команде".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Cadena SER
Популярное сейчас
- Украина - Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч молодёжного Евро
- Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
- Артур Авагимян: о голах-красавцах, стажировке в Бордо и воспитательных мерах Ковальца
- Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Новости по теме
- 18:45 Зарубежные "Было честью делить с тобой раздевалку". Месси и Пике адресовали сообщение Маскерано
- 10:22 Зарубежные "Настало время завершить эту гонку". Хавьер Маскерано повесил бутсы на гвоздь
- 09:14 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Шедевр Короля Артура, Луис "Пенальти" Суарес и разгневанный Месси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo21
17.11.2020 в 12:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...