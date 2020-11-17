Педри: Раньше я видел Месси по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни

Хавбек каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал, каково это – выступать рядом с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Цитирует юного футболиста Cadena SER.

Читайте также 33 миллиона за лояльность. Месси получит от Барселоны солидный бонус летом

"К движениям Месси и командному взаимодействию сложно привыкнуть. Кажется, что Лео делает то, что хочет и когда хочет. Он легко оставляет за спиной 2-3 футболистов и забивает. Конечно же, это впечатляет".