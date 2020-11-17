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Педри: Раньше я видел Месси по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни

Испания
(1 голосов)

Кумир уже рядом

Педри: Раньше я видел Месси по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни
Новина українською

Хавбек каталонской "Барселоны" Педри прокомментировал, каково это – выступать рядом с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Цитирует юного футболиста Cadena SER.

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"К движениям Месси и командному взаимодействию сложно привыкнуть. Кажется, что Лео делает то, что хочет и когда хочет. Он легко оставляет за спиной 2-3 футболистов и забивает. Конечно же, это впечатляет".

"Раньше я видел Лионеля по телеку или в играх, а сейчас он говорит со мной – это подарок жизни. Я мечтал сыграть с ним в одной команде".

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В статье: Лионель Месси Барселона Педри
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Источник:
Cadena SER

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fabo21
17.11.2020 в 12:08
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