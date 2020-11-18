Герой футбольного дня. Ферран Торрес

Испанцы в восторге... Жалеют только о том, что не удалось Германии забить больше – еще бы, аппетит приходит во время еды. Ферран Торрес, оформивший в этом матче хет-трик и будучи вообще вездесущим, в первом тайме расстреливал немецкие ворота с идеальной позиции. Спасение от Нойера называют "чудесным". Удивляются, как это голкипер сборной Германии успел "выбросить" руку.

Для испанцев это приятная аналитика. Это значительно лучше, чем разбираться в причинах пассивности и неэффективности своей сборной. "Фурия Роха" подошла к ключевому противостоянию с Германией лишь с одной победой в последних шести матчах, с пятью матчами подряд, в которых не удавалось забить в ворота соперника больше одного мяча. Луиса Энрике критиковали за многое, но больше всего – за неумение его команды эффективно атаковать, реализовывать свои шансы, за отсутствие ярко выраженного бомбардира, которыми испанский футбол всегда славился. Но здесь прорвало.

Бомбардиры не рождаются по итогам одного матча, но в одном матче можно заявить о себе как о восходящей звезде. Ферран Торрес после перехода из "Валенсии" в "Манчестер Сити" максимально близко подобрался к этому статусу, но вчерашним матчем словно закрыл за собой дверь в клубе перспективных, переступив порог помещения для элитных игроков.

"Ему только 20, но когда он выйдет на пенсию, то будет вспоминать этот матч как один из лучших в своей жизни. Игрок "МанСити" провел идеальный поединок"...

Marca

Собственно, козыри из колоды вчера получил и Луис Энрике. Его часто упрекают выбором игроков, критикуют за игру, в которой трудно раскрыться в роли бомбардира, но чего у Энрике не отнимет – это умения работать с молодежью. Дани Ольмо уже сейчас является незаменимым для сборной Испании, Адама Траоре (хотя ему уже и 24) считается личным открытием тренера, а Ансу Фати – надеждой нации. И вот теперь Ферран Торрес: "Вместе с Фати – это лучший проект испанского футбола. И именно сейчас ему принадлежит титульный пояс" (с).

Испания, несмотря на все свои проблемы, сыграет в "финале четырех" Лиги наций. А Ферран Торрес продолжит олицетворять собой смену поколений в местном футболе.