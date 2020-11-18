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Суарес точно не сыграет с Барселоной - форвард сдал второй положительный тест на СOVID-19
Симеоне придется искать замену
Форвард "Атлетико" Луис Суарес точно пропустит несколько матчей своего клуба. Об этом передает Сadena Ser.
Совсем недавно уругваец сдал положительный тест на коронавирус, после чего он повторил процедуру. Результат вновь оказался положительным - Луис отправится на самоизоляцию.
Отметим, что на выходных "Атлетико" сыграет против "Барселоны", за которую Суарес играл шесть лет.
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