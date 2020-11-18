Возможная альтернатива капитану. Давид Алаба может оказаться в Реале

Мадридский "Реал" ведет переговоры с Серхио Рамосом о новом контракте. Параллельно с этим, идет поиск альтернативи на случай провала.

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По данным AS, состав "сливочных" зимой может пополнить Давид Алаба. Австриец не хочет продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2021-м году. Немецкий клуб может продать его зимой.