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Возможная альтернатива капитану. Давид Алаба может оказаться в Реале
Австриец тоже не продлевает контракт
Мадридский "Реал" ведет переговоры с Серхио Рамосом о новом контракте. Параллельно с этим, идет поиск альтернативи на случай провала.
По данным AS, состав "сливочных" зимой может пополнить Давид Алаба. Австриец не хочет продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2021-м году. Немецкий клуб может продать его зимой.
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