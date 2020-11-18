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Возможная альтернатива капитану. Давид Алаба может оказаться в Реале

Испания
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Австриец тоже не продлевает контракт

Возможная альтернатива капитану. Давид Алаба может оказаться в Реале
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" ведет переговоры с Серхио Рамосом о новом контракте. Параллельно с этим, идет поиск альтернативи на случай провала.

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По данным AS, состав "сливочных" зимой может пополнить Давид Алаба. Австриец не хочет продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2021-м году. Немецкий клуб может продать его зимой.

Также на Алаба претендует "Ювентус".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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