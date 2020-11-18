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Месси: Я устал быть причиной всех проблем в Барселоне

Испания
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Ответ на слова дяди Гризманна

Месси: Я устал быть причиной всех проблем в Барселоне
UA-Футбол
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Совсем недавно родной дядя Гризманна высказал недовольство в адрес "Барселоны". Он был уверен, что адаптации Антуана мешает тренировки и система, которая заточена под определенных людей.

Вероятно, речь шла о Лео Месси, которого также критиковал прошлый агент француза. Аргентинец в краткой форме ответил на все обвинения.

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"Если честно, я уже устал быть причиной всех проблем в клубе", - ответил Месси на вопрос одного из журналистов.

Напомним, что летом у Месси был конфликт с руководством. Его контракт истекает в 2021-м году.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона
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