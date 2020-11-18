Месси: Я устал быть причиной всех проблем в Барселоне

Совсем недавно родной дядя Гризманна высказал недовольство в адрес "Барселоны". Он был уверен, что адаптации Антуана мешает тренировки и система, которая заточена под определенных людей.

Вероятно, речь шла о Лео Месси, которого также критиковал прошлый агент француза. Аргентинец в краткой форме ответил на все обвинения.

"Если честно, я уже устал быть причиной всех проблем в клубе", - ответил Месси на вопрос одного из журналистов.

Leo Messi ya está en Barcelona, y por primera vez habla con los periodistas para decir que está cansado de siempre problemas dentro del club pic.twitter.com/GZw2bHg4lL — Dᥲvιd Corbᥱto (@CouFCB) November 18, 2020

Напомним, что летом у Месси был конфликт с руководством. Его контракт истекает в 2021-м году.