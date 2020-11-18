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С разрешения Зидана. Реал выставил Иско на трансфер

Испания
(1 голосов)

Ужасный период в карьере талантливого испанца

С разрешения Зидана. Реал выставил Иско на трансфер
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" намерен продать Иско уже зимой. Об этом передает El Confidencial.

По их сведениям, полузащитник был выставлен на трансфер, и "сливочные" находятся в ожидании покупателя. Интерес к нему приписывали "Ювентусу".

Иско уже несколько сезонов подряд находится на грани ухода из "Реала" и редко попадает в состав. Недавно он критиковал Зидана, который не против его продажи.

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В этом сезоне на счету испанца шесть матчей и ноль результативных действий. Контракт Иско действителен до 2022-го года.

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В статье: Зинедин Зидан Иско Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
18.11.2020 в 23:07
Перейде і буде тащити як це робить Хамес. Давай в Арсенал Іско!)
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