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С разрешения Зидана. Реал выставил Иско на трансфер
Ужасный период в карьере талантливого испанца
Мадридский "Реал" намерен продать Иско уже зимой. Об этом передает El Confidencial.
По их сведениям, полузащитник был выставлен на трансфер, и "сливочные" находятся в ожидании покупателя. Интерес к нему
Иско уже несколько сезонов подряд находится на грани ухода из "Реала" и редко попадает в состав. Недавно он критиковал Зидана, который не против его продажи.
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В этом сезоне на счету испанца шесть матчей и ноль результативных действий. Контракт Иско действителен до 2022-го года.
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royalstas (Вінниця)
18.11.2020 в 23:07
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