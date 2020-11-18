С разрешения Зидана. Реал выставил Иско на трансфер

Мадридский "Реал" намерен продать Иско уже зимой. Об этом передает El Confidencial.

По их сведениям, полузащитник был выставлен на трансфер, и "сливочные" находятся в ожидании покупателя. Интерес к нему приписывали "Ювентусу" .

Иско уже несколько сезонов подряд находится на грани ухода из "Реала" и редко попадает в состав. Недавно он критиковал Зидана, который не против его продажи.

В этом сезоне на счету испанца шесть матчей и ноль результативных действий. Контракт Иско действителен до 2022-го года.