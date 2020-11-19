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Тер Штеген: Месси нужно предоставить возможность быть превыше всего
Громкое заявление
Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал ситуацию вокруг капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует немца портал Goal.com со ссылкой на Marca TV.
"Наличие Месси в команде всегда является преимуществом, потому что он может забивать голы из ниоткуда. Именно это и делает его таким особенным".
"Я надеюсь, что он продолжит выступать в Каталонии, будет счастлив здесь. Поймите, нужно предоставить ему возможность быть превыше всего, ведь он чрезвычайно важная часть нашего проекта".
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Источник:Goal.com
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