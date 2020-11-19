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Кандидат в президенты Барселоны признался, что подписал бы Серхио Рамоса, но только при двух условиях

Испания
(1 голосов)

Причем здесь Хави?

Кандидат в президенты Барселоны признался, что подписал бы Серхио Рамоса, но только при двух условиях
Новина українською

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт пообщался с журналистами, цитирует Фонта Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope. Ранее Виктор неоднократно заявлял, что хочет видеть Хави наставником "Барселоны", и даже в случае хороших результатов готов уволить Рональда Кумана ради испанца.

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"Если бы Хави попросил меня об этом, и если бы это было выгодно в экономическом плане, то я бы подписал Рамоса. Пора перестать думать только о результате. Нужно вернуть в клуб Хави – он подходящий человек. Все вопросы должна решить грамотная спортивная структура нового проекта".

Фонт также отметил, что поддерживает развитие молодых футболистов, поэтому предпочел бы Эрика Гарсию или Матейса Де Лигта 34-летнему капитану "Реала".

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В статье: Серхио Рамос Хави Эрнандес Барселона Эрик Гарсия Матейс де Лигт Виктор Фонт
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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wwefans (Лемберг)
19.11.2020 в 14:17
ПроРеальський політик!
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.11.2020 в 12:48
Подписал бы Рамоса и на следующий день перестал бы быть президентом ФК Барселона
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-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
19.11.2020 в 13:52
З такими заявами він навряд чи й стане президентом Барси...
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