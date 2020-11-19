Кандидат в президенты Барселоны признался, что подписал бы Серхио Рамоса, но только при двух условиях

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт пообщался с журналистами, цитирует Фонта Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope. Ранее Виктор неоднократно заявлял, что хочет видеть Хави наставником "Барселоны", и даже в случае хороших результатов готов уволить Рональда Кумана ради испанца.

"Если бы Хави попросил меня об этом, и если бы это было выгодно в экономическом плане, то я бы подписал Рамоса. Пора перестать думать только о результате. Нужно вернуть в клуб Хави – он подходящий человек. Все вопросы должна решить грамотная спортивная структура нового проекта".

Фонт также отметил, что поддерживает развитие молодых футболистов, поэтому предпочел бы Эрика Гарсию или Матейса Де Лигта 34-летнему капитану "Реала".