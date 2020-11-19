Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В десятом туре Примеры состоится один из самых интересных матчей всего первого круга чемпионата Испании – "Атлетико" примет "Барселону". Мадридцы не проигрывают уже в 23-х матчах Ла Лиги подряд – это рекордная серия команды и четвертая лучшая серия чемпионата.

Изюминки этому матчу придает тот факт, что за "Атлетико" выступает Луис Суарес, который ранее в течение шести лет защищал цвета "Барсы". Уругваец ранее говорил, что хочет забить каталонцам, но этого не произойдет. По крайней мере, в этом матче – Суарес подхватил коронавирус. У "Барсы" свои потери – Коутиньо, Бускетс и Фати.

Матч 10-го тура состоится 21.11.2020 в 22:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>> от Игоря Семйона.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотранслдяцию матча "Атлетико" - "Барселона"?