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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В десятом туре Примеры состоится один из самых интересных матчей всего первого круга чемпионата Испании – "Атлетико" примет "Барселону". Мадридцы не проигрывают уже в 23-х матчах Ла Лиги подряд – это рекордная серия команды и четвертая лучшая серия чемпионата.
Изюминки этому матчу придает тот факт, что за "Атлетико" выступает Луис Суарес, который ранее в течение шести лет защищал цвета "Барсы". Уругваец ранее говорил, что хочет забить каталонцам, но этого не произойдет. По крайней мере, в этом матче – Суарес подхватил коронавирус. У "Барсы" свои потери – Коутиньо, Бускетс и Фати.
Матч 10-го тура состоится 21.11.2020 в 22:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO.
Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>> от Игоря Семйона.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотранслдяцию матча "Атлетико" - "Барселона"?
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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