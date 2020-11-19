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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

В десятом туре Примеры состоится один из самых интересных матчей всего первого круга чемпионата Испании – "Атлетико" примет "Барселону". Мадридцы не проигрывают уже в 23-х матчах Ла Лиги подряд – это рекордная серия команды и четвертая лучшая серия чемпионата.

Изюминки этому матчу придает тот факт, что за "Атлетико" выступает Луис Суарес, который ранее в течение шести лет защищал цвета "Барсы". Уругваец ранее говорил, что хочет забить каталонцам, но этого не произойдет. По крайней мере, в этом матче – Суарес подхватил коронавирус. У "Барсы" свои потери – Коутиньо, Бускетс и Фати.

Матч 10-го тура состоится 21.11.2020 в 22:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>> от Игоря Семйона.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотранслдяцию матча "Атлетико" - "Барселона"?

  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании Где смотреть футбол
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Комментарии (2)
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ihor7 (Тернопіль)
19.11.2020 в 17:01
Каталонські козаки повинні зібратися і вломити матрацникам.
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
19.11.2020 в 16:20
Атлетико конечно ослаблена заболевшими. А так, все на Матч! Есть еще время успеть...
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