Кандидат в президенты Барсы: Гризманна покупал далекий от футбола Бартомеу

Фаворит предстоящих выборов президента "Барселоны" Виктор Фонт раскритиковал идею подписания звездного нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико".

"Решение о покупке Гризманна принималось президентом "Барселоны", который далек от футбола. В мой совет директоров войдут другие люди - с опытом в мире спорта. Там будут великие таланты, но также и менеджеры, разбирающиеся в бизнесе и в спорте. Это позволило бы принимать правильные решения день за днем", - цитирует бизнесмена Unanimo Deportes.

"Нам нужны фундаментальные изменения. Сегодня в совете директоров "Барселоны" богатые люди, которые болеют за клуб, но их опыт в футбольных делах ограничен. Они делают бизнес, но это спорт".

Напомним, Антуан Гризманн перебрался в "Барсу" из Атлетико летом 2019-го, и с тех пор его нещадно критикует пресса за слабые результаты. На старте текущего сезона на счету француза 2 гола в 9 матчах за клуб.

Выборы президента "Барселоны" назначены на 24 января следующего года.