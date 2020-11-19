Может вернуться к игре с Шахтером. Серхио Рамос пропустит десять дней из-за травмы

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос не смог доиграть матч против Германии из-за травмы. Он был заменен еще в первом тайме.

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Сегодня защитник прошел все тесты, чтобы узнать степень серьезности повреждения. По данным официальной пресс-службы "сливочных", была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра на правой ноге.

Вероятно, что Серхио пропустит около десяти дней, если не будет осложнений. Он точно не сыграет против "Вильярреала" и "Интера", но может восстановиться к встрече с "Шахтером". Игра в Киеве пройдет первого декабря.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2020

В текущем сезона Рамос сыграл десять матчей, в которых забил два гола.