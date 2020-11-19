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Может вернуться к игре с Шахтером. Серхио Рамос пропустит десять дней из-за травмы
Еще одна жертва международных матчей
Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос не смог доиграть матч против Германии из-за травмы. Он был заменен еще в первом тайме.
Сегодня защитник прошел все тесты, чтобы узнать степень серьезности повреждения. По данным официальной пресс-службы "сливочных", была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра на правой ноге.
Вероятно, что Серхио пропустит около десяти дней, если не будет осложнений. Он точно не сыграет против "Вильярреала" и "Интера", но может восстановиться к встрече с "Шахтером". Игра в Киеве пройдет первого декабря.
Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2020
В текущем сезона Рамос сыграл десять матчей, в которых забил два гола.
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