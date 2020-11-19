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Может вернуться к игре с Шахтером. Серхио Рамос пропустит десять дней из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Еще одна жертва международных матчей

Может вернуться к игре с Шахтером. Серхио Рамос пропустит десять дней из-за травмы
UA-Футбол
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Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос не смог доиграть матч против Германии из-за травмы. Он был заменен еще в первом тайме.

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Сегодня защитник прошел все тесты, чтобы узнать степень серьезности повреждения. По данным официальной пресс-службы "сливочных", была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра на правой ноге.

Вероятно, что Серхио пропустит около десяти дней, если не будет осложнений. Он точно не сыграет против "Вильярреала" и "Интера", но может восстановиться к встрече с "Шахтером". Игра в Киеве пройдет первого декабря.

В текущем сезона Рамос сыграл десять матчей, в которых забил два гола.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:13
Ключевое слово МОЖЕТ!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.11.2020 в 20:12
Иногда приходится читать, что Барса очень зависима от Месси. Но без Месси Барса играла много раз и выигрывала. Были победы Барсы без Месси и в Мадриде против Реала (до счета 0-3 в пользу Барсы, Месси был на скамейке запасных). И на Камп Ноу (5-1), и в евро кубках. А вот без Рамоса Реал играет очень неубедительно. Ели же говорить про евро кубки, то вообще 6 или 7 матчей без побед из 8. Любому другому игроку Реала я пожелал бы скорейшего выздоровления, все таки злорадствовать в таких случаях - дурной тон, но Рамосу ничего не пожелаю. Пусть всё будет, как будет. Потому что за свою карьеру Рамос нанёс повреждения и травмы очень многим игрокам.
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