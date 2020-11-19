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Месси и еще два игрока Барселоны получили выходной от Кумана
Завтра будут работать со всеми
Каталонская "Барселона" практически всем составом приступила к тренировкам после международной паузы.
Однако, некоторые футболисты сегодня отдыхали. Три игрока получили выходной от Рональда Кумана - Месси, де Йонг и Пьянич. Завтра они приступят к занятиям в общей группе. А вот Бускест, из-за травмы, пропустит некоторое время.
✅ The players took their PCR tests before training today and passed. Messi, De Jong, and Pjanić passed their PCR tests from home as they didn't attend training due to permission from Koeman [as]— FCBarcelonaFl ???? (@FCBarcelonaFl) November 19, 2020
Отметим, что впереди "Барселону" ждут матчи против "Атлетико" и "Динамо".
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