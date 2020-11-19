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Месси и еще два игрока Барселоны получили выходной от Кумана

Испания
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Завтра будут работать со всеми

Месси и еще два игрока Барселоны получили выходной от Кумана
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" практически всем составом приступила к тренировкам после международной паузы.

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Однако, некоторые футболисты сегодня отдыхали. Три игрока получили выходной от Рональда Кумана - Месси, де Йонг и Пьянич. Завтра они приступят к занятиям в общей группе. А вот Бускест, из-за травмы, пропустит некоторое время.

Отметим, что впереди "Барселону" ждут матчи против "Атлетико" и "Динамо".

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В статье: Лионель Месси Миралем Пьянич Барселона Френки де Йонг
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