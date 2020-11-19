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Ривалдо: Это последний сезон Месси в Барселоне
Бразилец не верит, что капитан останется
Экс-капитан "Барселоны" Ривалдо высказался о ситуации вокруг Лео Месси, высказав уверенность, что он покинет команду.
"Барселона" уже договорилась с некоторыми игроками о сокращении зарплат, но не смогла сделать это со всей командой. На этом фоне, все меньше верится в то, что клуб продлит контракт с Месси.
У Лео точно будут более выгодные предложения, а летом он уже пытался покинуть клуб, сделав для этого многое. Я не понимаю, как правление убедит его сделать шаг назад в отношении своего решения.
Только победа в Лиге Чемпионов и Ла Лигге, или хороший проект Кумана сможет убедить Месси остаться. Но, к сожалению, мне кажется, что это последний сезон Лео в клубе", - заявил бразилец.
Отметим, что сегодня контракт с "Ман Сити"
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