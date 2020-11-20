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Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Вильярреал - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" потерпел лишь одно поражение в стартовых девяти матчах чемпионата, а "Реал" не может найти стабильности. В десятом туре Ла Лиги эти команды сыграют между собой и это будет одним из центральных противостояний испанского уик-энда.

Матч состоится в субботу, 21.11.2020, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" >>>.

Видеотрансляция в Украине состоится на платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Вильярреал" - "Реал"?

  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Польша - Canal + Premium, Canal + Sport Online, nc + GO;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Испания - Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar +, Movistar Laliga 1.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вильярреал Где смотреть футбол
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