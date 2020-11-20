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Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Вильярреал - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Вильярреал" потерпел лишь одно поражение в стартовых девяти матчах чемпионата, а "Реал" не может найти стабильности. В десятом туре Ла Лиги эти команды сыграют между собой и это будет одним из центральных противостояний испанского уик-энда.
Матч состоится в субботу, 21.11.2020, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" >>>.
Видеотрансляция в Украине состоится на платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Вильярреал" - "Реал"?
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Польша - Canal + Premium, Canal + Sport Online, nc + GO;
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Испания - Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar +, Movistar Laliga 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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