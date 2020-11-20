Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Вильярреал" потерпел лишь одно поражение в стартовых девяти матчах чемпионата, а "Реал" не может найти стабильности. В десятом туре Ла Лиги эти команды сыграют между собой и это будет одним из центральных противостояний испанского уик-энда.

Матч состоится в субботу, 21.11.2020, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" >>>.

Видеотрансляция в Украине состоится на платформе MEGOGO.

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