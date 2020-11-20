Запутались? Барселона считает, что контракт Фати истекает в 2024-м, а сторона Ансу – в 2022-м

"Барселона" и футболист команды Ансу Фати желают заключить новый долгосрочный трудовой договор до 2026-го, но пока стороны расходятся даже в сроках текущего контракта, который был подписан в декабре прошлого года.

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Боссы "сине-гранатовых" считают, что контракт 18-летнего Фати истекает в 2022 году с автоматическим продлением до июня 2024-го, в то время как представители (Жорже Мендеш и отец игрока) настаивают на том, что соглашение заканчивается в 2022-м без какой-либо пролонгации.

По информации Mundo Deportivo, разногласия вызваны трактовками регламента ФИФА. Срок контрактов с игроками младше 18 лет не может превышать 3 года – Ансу на момент подписания соглашения было 17. Стороны продолжают вести переговоры.