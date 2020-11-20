  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Запутались? Барселона считает, что контракт Фати истекает в 2024-м, а сторона Ансу – в 2022-м
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запутались? Барселона считает, что контракт Фати истекает в 2024-м, а сторона Ансу – в 2022-м

Испания
(1 голосов)

Давайте разбираться

Запутались? Барселона считает, что контракт Фати истекает в 2024-м, а сторона Ансу – в 2022-м
Новина українською

"Барселона" и футболист команды Ансу Фати желают заключить новый долгосрочный трудовой договор до 2026-го, но пока стороны расходятся даже в сроках текущего контракта, который был подписан в декабре прошлого года.

Читайте такжеРоскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне

Боссы "сине-гранатовых" считают, что контракт 18-летнего Фати истекает в 2022 году с автоматическим продлением до июня 2024-го, в то время как представители (Жорже Мендеш и отец игрока) настаивают на том, что соглашение заканчивается в 2022-м без какой-либо пролонгации.

По информации Mundo Deportivo, разногласия вызваны трактовками регламента ФИФА. Срок контрактов с игроками младше 18 лет не может превышать 3 года – Ансу на момент подписания соглашения было 17. Стороны продолжают вести переговоры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...