Куман: Не вижу Месси в другом клубе

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что не хочет обсуждать тему возможного перехода нападающего Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Месси и „Сити“? Я не вижу его в другом клубе. И я больше не буду отвечать на эти вопросы.

У Лео есть ещё один год по контракту с "Барселоной". Это будущее Лео. Надеюсь, оно будет здесь. Я не тот человек, который попытается заставить Лео остаться. Посмотрим, что произойдёт в будущем, сейчас он игрок "Барселоны", — цитирует Кумана Marca.

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил "Барселону" о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно.