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Сербский форвард Реала, забивавший России, сдал положительный тест на COVID-19

Испания
(1 голосов)

Только начал набирать форму

Сербский форвард Реала, забивавший России, сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Луку Йовича в ближайших матчах.

По данным пресс-службы "сливочных", сербский форвард сдал положительный тест на COVID-19. После этого, Йович отправится на самоизоляцию.

Совсем недавно форвард вернулся из расположения сборной Сербии, где отметился неплохими показателями. За три матча он забил три гола и отдал две голевые передачи, в частности, дважды забил сборной России.

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Уже официально можно говорить, что Йович не сыграет завтра против "Вильярреала" и в среду против миланского "Интера".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович коронавирус
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Комментарии (2)
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zabo57
20.11.2020 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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bokassalowara (Город)
20.11.2020 в 19:12
наказание
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