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Сербский форвард Реала, забивавший России, сдал положительный тест на COVID-19
Только начал набирать форму
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Луку Йовича в ближайших матчах.
По данным пресс-службы "сливочных", сербский форвард сдал положительный тест на COVID-19. После этого, Йович отправится на самоизоляцию.
Совсем недавно форвард вернулся из расположения сборной Сербии, где отметился неплохими показателями. За три матча он забил три гола и отдал две голевые передачи, в частности, дважды забил сборной России.
Comunicado Oficial: Jović.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2020
Уже официально можно говорить, что Йович не сыграет завтра против "Вильярреала" и в среду против миланского "Интера".
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