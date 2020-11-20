Сербский форвард Реала, забивавший России, сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Луку Йовича в ближайших матчах.

По данным пресс-службы "сливочных", сербский форвард сдал положительный тест на COVID-19. После этого, Йович отправится на самоизоляцию.

Совсем недавно форвард вернулся из расположения сборной Сербии, где отметился неплохими показателями. За три матча он забил три гола и отдал две голевые передачи, в частности, дважды забил сборной России.

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Уже официально можно говорить, что Йович не сыграет завтра против "Вильярреала" и в среду против миланского "Интера".