  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной".

Читайте такжеТер Штеген: Месси нужно предоставить возможность быть превыше всего

Лионель Месси и Луис Суарес по разную сторону баррикад – эта встреча точно заслуживает внимания. Сможет ли Симеоне взять очки на фоне эпидемии травм в своей команде? Какой план приготовит Рональд Куман для того, чтобы достичь успеха в Мадриде и продолжить гонку за медалями? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Рональд Куман Диего Симеоне Примера Антуан Гризманн Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...