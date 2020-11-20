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Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Лионель Месси и Луис Суарес по разную сторону баррикад – эта встреча точно заслуживает внимания. Сможет ли Симеоне взять очки на фоне эпидемии травм в своей команде? Какой план приготовит Рональд Куман для того, чтобы достичь успеха в Мадриде и продолжить гонку за медалями? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
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