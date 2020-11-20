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Экс-игрок Атлетико: Гризманн был Богом, но в Барселоне он может стать только графом

Испания
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Главное место уже занято

Экс-игрок Атлетико: Гризманн был Богом, но в Барселоне он может стать только графом
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Экс-футболист мадридского "Атлетико" Паулу Футре высказался о проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".

"Я понимаю, почему Гризманн решил перейти в "Барселоне". Он надеялся выиграть Лигу Чемпионов и большое количество титулов. Он думал, что там это сделать проще.

Но все мы знаем, что на первом месте в "Барселоне" всегда Месси и только он. Антуан мог быть четвертым или пятым, после Суареса, Пике и еще кого-то.

Если бы Гризманн не ушел из "Атлетико", то мог быть главной легендой команды. В "Атлетико" он был Богом, но в "Барселоне" он разве что может стать графом или герцогом", - приводит слова Футре Catalunya Radio.

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Всего в составе каталонце Антуан успел провести 57 матчей, забил 17 голов и отдал пять голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Паулу Футре
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