Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Атлетико: Гризманн был Богом, но в Барселоне он может стать только графом
Главное место уже занято
Экс-футболист мадридского "Атлетико" Паулу Футре высказался о проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".
"Я понимаю, почему Гризманн решил перейти в "Барселоне". Он надеялся выиграть Лигу Чемпионов и большое количество титулов. Он думал, что там это сделать проще.
Но все мы знаем, что на первом месте в "Барселоне" всегда Месси и только он. Антуан мог быть четвертым или пятым, после Суареса, Пике и еще кого-то.
Если бы Гризманн не ушел из "Атлетико", то мог быть главной легендой команды. В "Атлетико" он был Богом, но в "Барселоне" он разве что может стать графом или герцогом", - приводит слова Футре Catalunya Radio.
Всего в составе каталонце Антуан успел провести 57 матчей, забил 17 голов и отдал пять голевых передач.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги
- Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО