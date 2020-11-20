Без шести игроков основы. Реал несет серьезные потери перед матчем Ла Лиги

Уже завтра мадридский "Реал" сыграет свой первый матч после международной паузы. В соперниках - "Вильяррел".

Стала известная заявка "сливочных", в которой отсутствуют сразу шесть футболистов основы. Речь идет о Рамосе, Бензема, Йовиче, Вальверде, Милитао и Каземиро.

Но есть и хорошие новости для Зидана. Снова в строю Карвахаль и Начо, которые не играли из-за травм. Также нашлось место и для Андрея Лунина.

Отметим, что после восьми сыгранных матчей "Реал" набрал 16 очков, занимая четвертое место.