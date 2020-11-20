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Без шести игроков основы. Реал несет серьезные потери перед матчем Ла Лиги
Лунин в заявке
Уже завтра мадридский "Реал" сыграет свой первый матч после международной паузы. В соперниках - "Вильяррел".
Стала известная заявка "сливочных", в которой отсутствуют сразу шесть футболистов основы. Речь идет о Рамосе, Бензема, Йовиче, Вальверде, Милитао и Каземиро.
Но есть и хорошие новости для Зидана. Снова в строю Карвахаль и Начо, которые не играли из-за травм. Также нашлось место и для Андрея Лунина.
????✅ ¡Estos son los 20 jugadores convocados para enfrentarnos al @VillarrealCF!@CodereApuestas | #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/jT3qTg5ilq— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2020
Отметим, что после восьми сыгранных матчей "Реал" набрал 16 очков, занимая четвертое место.
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