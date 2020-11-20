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Без шести игроков основы. Реал несет серьезные потери перед матчем Ла Лиги

Испания
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Лунин в заявке

Без шести игроков основы. Реал несет серьезные потери перед матчем Ла Лиги
UA-Футбол
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Уже завтра мадридский "Реал" сыграет свой первый матч после международной паузы. В соперниках - "Вильяррел".

Стала известная заявка "сливочных", в которой отсутствуют сразу шесть футболистов основы. Речь идет о Рамосе, Бензема, Йовиче, Вальверде, Милитао и Каземиро.

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Но есть и хорошие новости для Зидана. Снова в строю Карвахаль и Начо, которые не играли из-за травм. Также нашлось место и для Андрея Лунина.

Отметим, что после восьми сыгранных матчей "Реал" набрал 16 очков, занимая четвертое место.

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Реал (Мадрид) Карлос Каземиро Даниэль Карвахаль Федерико Вальверде Андрей Лунин Лука Йович Эдер Милитао
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