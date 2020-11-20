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Зидан: Не хочу вступать в дебаты, но нынешний календарь - это уже слишком
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступил с критикой нынешнего графика, который предусматривает большое количество матчей.
"Я не собираюсь вступать в дебаты по этому поводу, но нынешний календарь - это слишком. Меня сейчас волнует одно - это здоровье футболистов.
Речь идет не только о моих игроках, и я не собираюсь вмешиваться, есть люди, которые за это отвечают. Но этот вопрос меня серьезно беспокоит", - приводит слова Зидана Marca.
Отметим, что перед завтрашним матчем против "Вильярреала" мадридский клуб потерял
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