Зидан: Не хочу вступать в дебаты, но нынешний календарь - это уже слишком

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступил с критикой нынешнего графика, который предусматривает большое количество матчей.

"Я не собираюсь вступать в дебаты по этому поводу, но нынешний календарь - это слишком. Меня сейчас волнует одно - это здоровье футболистов.

Речь идет не только о моих игроках, и я не собираюсь вмешиваться, есть люди, которые за это отвечают. Но этот вопрос меня серьезно беспокоит", - приводит слова Зидана Marca.