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Зидан: Не хочу вступать в дебаты, но нынешний календарь - это уже слишком

Испания
(1 голосов)

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Зидан: Не хочу вступать в дебаты, но нынешний календарь - это уже слишком
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступил с критикой нынешнего графика, который предусматривает большое количество матчей.

"Я не собираюсь вступать в дебаты по этому поводу, но нынешний календарь - это слишком. Меня сейчас волнует одно - это здоровье футболистов.

Речь идет не только о моих игроках, и я не собираюсь вмешиваться, есть люди, которые за это отвечают. Но этот вопрос меня серьезно беспокоит", - приводит слова Зидана Marca.

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Отметим, что перед завтрашним матчем против "Вильярреала" мадридский клуб потерял шестерых игроков.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2020 в 22:17
зина дизайн, не ной! пусть миллионЭры отрабатывают бабло!
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