Уже с Коутиньо, но еще без Юмтити. Барселона объявила заявку на игру против Атлетико

Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Атлетико" в матче Ла Лиги. Рональд Куман определился с заявкой на матч.

Вернулся в команду Филиппе Коутиньо, который уже получил разрешение от медиков, чтобы вернуться на поле. Месяц он восстанавливался от травмы. А вот Самуэль Юмтити все еще находится вне игры.

Official: Squad to take on Atlético Madrid. [fcb] pic.twitter.com/Vpacm0iFoD