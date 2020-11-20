  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Уже с Коутиньо, но еще без Юмтити. Барселона объявила заявку на игру против Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже с Коутиньо, но еще без Юмтити. Барселона объявила заявку на игру против Атлетико

Испания
(1 голосов)

Бразильцу разрешили играть

Уже с Коутиньо, но еще без Юмтити. Барселона объявила заявку на игру против Атлетико
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Атлетико" в матче Ла Лиги. Рональд Куман определился с заявкой на матч.

Читайте такжеМесси и еще два игрока Барселоны получили выходной от Кумана

Вернулся в команду Филиппе Коутиньо, который уже получил разрешение от медиков, чтобы вернуться на поле. Месяц он восстанавливался от травмы. А вот Самуэль Юмтити все еще находится вне игры.

Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...