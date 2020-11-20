Испания
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Уже с Коутиньо, но еще без Юмтити. Барселона объявила заявку на игру против Атлетико
Бразильцу разрешили играть
Уже завтра каталонская "Барселона" сыграет против "Атлетико" в матче Ла Лиги. Рональд Куман определился с заявкой на матч.
Вернулся в команду Филиппе Коутиньо, который уже получил разрешение от медиков, чтобы вернуться на поле. Месяц он восстанавливался от травмы. А вот Самуэль Юмтити все еще находится вне игры.
Official: Squad to take on Atlético Madrid. [fcb] pic.twitter.com/Vpacm0iFoD— barcacentre (@barcacentre) November 20, 2020
Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию матча.
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