Примера. 10-й тур. Уэска снова без победы, но и ничья - хорошо

В четырех последних турах "Осасуна" добыла лишь одну победу, поэтому матч против "Уэски" рассматривала исключительно сквозь призму максимальной добычи очков. "Уэска" – единственная команда в этом розыгрыше Ла Лиги, которая еще не побеждала. Аутсайдер, хотя и не безнадежный.

В первом тайме ему, - аутсайдеру - даже удавалось диктовать свои правила сопернику. "Осасуну" ошеломил быстро пропущенный мяч – когда Сандро Рамирес удачно сыграл на добивании после не слишком уверенной игры голкипера памплонцев.

Хозяевам понадобился целый тайм, чтобы прийти в себя. После перерыва мы видели ту "Осасуну", которая ярко себя проявляла в прошлом сезоне. Памплонцы обступили ворота "Уэски" и не ослабляли давления. Гол Давида Гарсии после розыгрыша штрафного стал логическим достоянием.

Было убеждение, что "Осасуна" может даже выиграть этот матч – моментов хватало. Но команда Аррасате так и не решила свои проблемы с реализацией. Из-за этого – только 1:1. Достижения для "Уэски", неприятная потеря для "Осасуны".

Тур продолжится завтра.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Уэска" 1:1

Голы: Давид Гарсия 68 - Сандро Рамирес 5

"Осасуна": Серхио Эррера, Хуан Крус (Хон Толлар Монкайола 46), Давид Гарсия, Хони Родригес (Энрике Барха 84), Факундо Ронкалья (Игнасио Видаль 78), Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо, Анте Будимир (Адриан Лопес 78), Иньиго Перес, Гарсия Унай, Роберто Торрес (Энрик Галлего 46)

"Уэска": Андрес Фернандес, Пабло Инсуа, Педро Москера, Сандро Рамирес (Синдзи Окадзаки 75), Давид Феррейро (Серхио Гомес 86), Рафаэль Мир (Келечи Нвакали 56), Хавьер Галан, Микель Рико (Хуан Карлос 86), Димитриос Сиовас, Педро Лопес, Борха Гарсия

Предупреждения: Анте Будимир 41, Иньиго Перес 75 - Пабло Инсуа 21, Педро Лопес 74, Келечи Нвакали 90+2