Вильярреал - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" готовится к важному и крайне ответственному матчу Лиги чемпионов с "Интером", однако сначала мадридцам нужно добыть три очка в календарном матче чемпионата Испании. Соперник очень опасен – "Вильярреал". Команда Эмери набрала мощный ход и готова доказывать, что не случайно находится среди лидеров.

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча десятого тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.

Начало - 17:15.

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