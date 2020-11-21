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Вильярреал - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Вильярреал - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" готовится к важному и крайне ответственному матчу Лиги чемпионов с "Интером", однако сначала мадридцам нужно добыть три очка в календарном матче чемпионата Испании. Соперник очень опасен – "Вильярреал". Команда Эмери набрала мощный ход и готова доказывать, что не случайно находится среди лидеров.
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча десятого тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.
Начало - 17:15.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.
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