Примера. 10-й тур. Леванте и дальше без побед

"Леванте" поставил на конвейер ничьи 1:1 – это уже четвертая такая в последних четырех турах. И это составляющая проблемы: ведь если есть ничьи – то нет побед. "Лягушата" не могут выиграть уже почти два месяца. Последний раз брали три очка в одном матче в конце сентября.

Неправильно говорить, что в этом матче "Леванте" заслуживал большего. Да, команда довольно быстро открыла счет (уже на 12-й минуте после подачи углового), но дальше "Эльче" действовал даже активнее. Гости больше владели мячом, чуть меньше били по воротам, но за попаданиями в створ не уступили. И логично, что сравняли счет: Тете Моренте сыграл на опережение при подаче со штрафного.

Для "Эльче" это вторая ничья подряд. Но не это главный лейтмотив: новичок Ла Лиги проиграл только один раз в последних семи турах – прекрасный результат.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Эльче" 1:1

Голы: Гонсало Мелеро 12 - Тете Моренте 64

"Леванте": Айтор Фернандес, Франсиско Идальго Гомес, Хосе Моралес (Серхио Леон 81), Микаэль Мальса, Рубен Везу (Оскар Дуарте 81), Серхио Постиго, Хорхе Де Фрутос (Рохер Марти 75), Карлос Клерк, Дани Гомес (Рубен Рочина 65), Гонсало Мелеро (Неманья Радоя 74), Хосе Кампанья

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Гидо Каррильо 90+2), Пере Милья, Тете Моренте, Рауль Гути (Оменук Мфулю 79), Хосан Фернандес, Антонио Барраган, Хосема Санчес

Предупреждения: Карлос Клерк 40 - Лукас Бое 39, Тете Моренте 67, Диего Гонсалес 80, Оменук Мфулю 88