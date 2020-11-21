Примера. 10-й тур. Вильярреал - Реал 1:1. Это не сенсация

"Реал" часто проводит бессмысленные с точки зрения игрового наполнения матчи, но сегодня был не тот случай. Зидан довольно хорошо изучил соперника и предложил ему максимально неудобный стиль игры. Мадрид дорожил мячом, не допускал ошибок на своей половине поля, держал стройность. "Вильярреал" достойно отвечал и в плоскости статистики, и на поле. Хотя Унаи Эмери предпочел бы видеть больше содержательных решений на завершающей фазе атак. Добиться этого удалось лишь после перерыва.

Ни одного попадание в створ в первом тайме – красноречивый факт не в пользу "субмарины". Единственный эпизод, заслуживающий внимания – это удар Дани Парехо, после которого мяч пролетел над перекладиной ворот Куртуа. Разницу с "Реалом" в том, что, мадридцы, создав не намного больше, сумели забить гол.

Рациональность, использование глубинных резервов – так можно охарактеризовать эту ситуацию. Забил Мариано Диаз, впервые в сезоне появившийся в основном составе, ассистировал Дани Карвахаль, который долго отсутствовал из-за травмы.

Фланговый защитник "Реала" выполнил отличную передачу на нападающего. Но у игроков "Вилльярреала" были сомнения в легитимности гола, ведь в первой фазе атаки Карвахаль отдавал передачу на Лукаса Васкеса, который находился в офсайде. Мяч до 17-го номера не дошел и снова оказался у Карвахаля, после чего уже состоялся ассист на Мариано. Арбитры решили, что Васкес не влиял на эпизод и гол отменять не стали.

Вторую 45-минутку "Вильярреал" начал очень активно. В каждом движении футболистов команды-хозяйки чувствовалась энергия Унаи Эмери. И можно было бы считать, что стрелы тренерских установок попали точно в цель, если бы Херард Морено реализовал свой удобный шанс. Но пробил нападающий мимо ворот.

Более того, позже промахнулись еще и Иборра с Дани Парехно. Матч, как и ранее, развивался в условиях плотной и равной борьбы, но хозяева уступали из-за собственного расточительства. "Реал" создал меньше – но забил больше.

Моменты у ворот Куртуа (хотя и без сейвов от Тибо) заставили "Реал" по-другому посмотреть на ситуацию. Счет скользкий, а соперник опасен. Попытка Васкеса удвоить преимущество напрашивалась – но напрашивалось и более качественное исполнение. И вот наконец разорвалось там, где тонко – "Реал" пропустил. Для этой команды – это не событие ни из ряда вон выходящих.

Защитники "сливочных" прозевали рывок Чуквезе, опоздал с выходом из ворот и Тибо Куртуа. Постелившись на газон, голкипер руками сбил оппонента, не сыграв при этом в мяч. Закономерный пенальти реализовал Херард Морено. В течение тех минут, что оставались до финального свистка, "сливочные" не были ближе к победе. Равноценного момента, как был у Кубо, "Реал" так и не создал.

Сенсация? Неожиданность? Да нет – вполне ожидаемый результат. Кризис "Реала" продолжается, а "Вильярреал" продолжает свою беспроигрышную серию в Ла Лиге. Такие нынче реалии.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - Реал 1:1

Голы: Херард Морено 76 (пен.) - Мариано 2

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Мануэль Тригерос (Жереми Пино 61), Марио Гаспар (Рубен Пенья 89), Херард Морено, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Такефуса Кубо 89), Альфонсо Педраса (Первис Эступинан 61), Карлос Бакка (Самуэль Чуквезе 61)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Мариано (Марко Асенсио 85), Тони Кроос, Эден Азар (Винисиус Жуниор 65), Лукас Васкес, Лука Модрич, Мартин Эдегор (Иско 65), Ферлан Менди

Предупреждения: Жереми Пино 90+1 - Хосе Игнасио Начо 68, Тони Кроос 90+3