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Зидан: Недоволен ничьей с Вильярреалом. Мы заслуживали гораздо большего
Наставник "Реала" подвел итоги матча 10-го тура Ла Лиги
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал
"Я недоволен этой ничьей. Мы заслуживали гораздо большего сегодня", - сказал Зидан.
Также французский наставник "сливочных" высказался насчет слухов о возможном уходе Иско из "Реала".
"Он игрок "Реала" и остается с нами. Не о чем говорить. У меня есть определенные взгляды, и они не изменятся".
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Источник:El Chiringuito TV
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Red_Cat (Салоники)
21.11.2020 в 20:57
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