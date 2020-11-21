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Зидан: Недоволен ничьей с Вильярреалом. Мы заслуживали гораздо большего

Испания
(1 голосов)

Наставник "Реала" подвел итоги матча 10-го тура Ла Лиги

Зидан: Недоволен ничьей с Вильярреалом. Мы заслуживали гораздо большего
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Вильярреалом" в рамках 10-го тура Ла Лиги.

"Я недоволен этой ничьей. Мы заслуживали гораздо большего сегодня", - сказал Зидан.

Также французский наставник "сливочных" высказался насчет слухов о возможном уходе Иско из "Реала".

"Он игрок "Реала" и остается с нами. Не о чем говорить. У меня есть определенные взгляды, и они не изменятся".

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
El Chiringuito TV

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
21.11.2020 в 20:57
по игре вообще Вильярреал должен был выиграть. отскочили мадридасты вонючие
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