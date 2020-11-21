Зидан: Недоволен ничьей с Вильярреалом. Мы заслуживали гораздо большего

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Вильярреалом" в рамках 10-го тура Ла Лиги.

"Я недоволен этой ничьей. Мы заслуживали гораздо большего сегодня", - сказал Зидан.

Также французский наставник "сливочных" высказался насчет слухов о возможном уходе Иско из "Реала".

"Он игрок "Реала" и остается с нами. Не о чем говорить. У меня есть определенные взгляды, и они не изменятся".