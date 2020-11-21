Испания
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Месси проводит свой 800-й матч за Барселону
Из них 742 официальных и 58 товарищеских
В рамках 10-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону".
"Сине-гранатовых" на этот поединок вывел в качестве капитана Лионель Месси. Для аргентинца эта игра в футболке "Барсы" стала 800-й (742 официальных матча и 58 товарищеских).
За 800 матчей 33-летний форвард забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи.
Lionel Messi is set to play his 800th match for Barcelona today ???? pic.twitter.com/PsgrZwhG9k— Goal (@goal) November 21, 2020
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