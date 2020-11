Месси проводит свой 800-й матч за Барселону

В рамках 10-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону".

"Сине-гранатовых" на этот поединок вывел в качестве капитана Лионель Месси. Для аргентинца эта игра в футболке "Барсы" стала 800-й (742 официальных матча и 58 товарищеских).

За 800 матчей 33-летний форвард забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи.

Lionel Messi is set to play his 800th match for Barcelona today ???? pic.twitter.com/PsgrZwhG9k