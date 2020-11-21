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Пике не смог доиграть матч с Атлетико. Появление против Динамо под вопросом

Испания
(2 голосов)

Жерар повредил колено в поединке с "матрасниками"

Пике не смог доиграть матч с Атлетико. Появление против Динамо под вопросом
Новина українською

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону".

Защитник "блауграны" Жерар Пике не смог доиграть этот поединок до конца. На 64-й минуте встречи испанец в радиусе штрафной зоны повредил колено - Альба пошел в подкат против Корреа, а последний в падении задел Пике.

В итоге столкновения 33-летний Жерар не смог продолжить игру и покинул поле со слезами. Вместо Пике на поле вышел Сержиньо Дест.

Серьезность травмы и сроки восстановления пока неизвестны. Но есть большая вероятность, что Жерар Пике не полетит с "Барсой" в Киев и во вторник не примет участие в матче 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Пике не смог доиграть матч с Атлетико. Появление против Динамо под вопросом - изображение 1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ла Лига Жерар Пике
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
22.11.2020 в 00:16
на самом деле плохая новость для Динамо . Пике конечно топовый защитник, но если кто и привозит последние пару сезонов в Барсе опасные моменты и голы в свои ворота , так это Пике.
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skopa (Харьков)
22.11.2020 в 00:12
Ну что ж, ДК нужно брать барсуков тепленькими, только для Месси необходимо распечатать "заряженный или зараженный"( как кому нравится) тест...
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