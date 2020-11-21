Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пике не смог доиграть матч с Атлетико. Появление против Динамо под вопросом
Жерар повредил колено в поединке с "матрасниками"
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону".
Защитник "блауграны" Жерар Пике не смог доиграть этот поединок до конца. На 64-й минуте встречи испанец в радиусе штрафной зоны повредил колено - Альба пошел в подкат против Корреа, а последний в падении задел Пике.
В итоге столкновения 33-летний Жерар не смог продолжить игру и покинул поле со слезами. Вместо Пике на поле вышел Сержиньо Дест.
Серьезность травмы и сроки восстановления пока неизвестны. Но есть большая вероятность, что Жерар Пике не полетит с "Барсой" в Киев и во вторник не примет участие в матче 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
- Гол и пас Гармаша. Ингулец - Динамо 0:2
- Вторая лига. Кривбасс теряет очки и выбывает из тройки лидеров, Ужгород издевается над Карпатами - обзор субботних матчей 12-го тура
- Ривалдо: Это последний сезон Месси в Барселоне
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО