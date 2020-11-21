Пике не смог доиграть матч с Атлетико. Появление против Динамо под вопросом

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимает каталонскую "Барселону".

Защитник "блауграны" Жерар Пике не смог доиграть этот поединок до конца. На 64-й минуте встречи испанец в радиусе штрафной зоны повредил колено - Альба пошел в подкат против Корреа, а последний в падении задел Пике.

В итоге столкновения 33-летний Жерар не смог продолжить игру и покинул поле со слезами. Вместо Пике на поле вышел Сержиньо Дест.

Серьезность травмы и сроки восстановления пока неизвестны. Но есть большая вероятность, что Жерар Пике не полетит с "Барсой" в Киев и во вторник не примет участие в матче 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".