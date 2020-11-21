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Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса

Испания
(2 голосов)

Диего Симеоне впервые победил Барсу в Ла Лиге, испортив юбилей Лео Месси

Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Реал" уже не первый год занимаются в чемпионате Испании игрой в поддавки. Однако даже в таких условиях никто из представителей "второй волны" не сумел воспользоваться шансом и зацепиться за чемпионство. Например, "Атлетико" всегда среди претендентов, но в ответственных матчах "матрасникам" часто не хватает решимости.

Точнее, не хватало – о нынешнем сезоне говорим отдельно, но не забегаем вперед. "Барса" и "Реал" продолжают буксовать, а "Атлетико" демонстрирует исторические результаты. Может, время пришло? Исторические, потому что серия из 24 матчей без поражений в Ла Лиге – беспрецедентная в истории клуба. Та перестройка, которую Диего Симеоне запустил в прошлом году, осталась, похоже, позади. Поэтому сегодняшний матч должен был ответить на вопрос – готовы ли мадридцы наконец-то к чему-то грандиозному.

Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса - изображение 1

Антураж поединка разогревал аппетиты. Здесь и восьмисотый матч Месси за "Барсу", здесь и очередная попытка Симеоне победить "Барсу" в Ла Лиге (до сегодня этого не удавалось сделать), здесь и вывеска борьбы Гризманна против бывшей команды. Жаль только, что Суарес не играл. Он обещал отдать все силы на поле и при случае искать своим прицелом тех, кто сделал ему и его друзьям больно (решением выставить уругвайца за дверь "Камп Ноу"). Но в ситуацию вмешался коронавирус.

Впрочем, и без Суареса было кому играть в футбол. Возможно, это был не самый яркий матч, но в этом точно не вина "Атлетико". По сравнению с самими собой образца нескольких прошлых матчей против грандов, мадридцы сыграли весьма активно и агрессивно. Недорабатывала "Барса". За первый тайм каталонцы наскребли только два удара, да и то Месси бил с острого угла скорее от безысходности. "Атлетико" выглядел острее: здесь и попадание в створ от Сауля Ньигеса, здесь и проверка на прочность перекладины от Диего Льоренте, здесь, собственно, и гол Янника Феррейра Карраско.

Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса - изображение 2

"Атлетико" в конце тайма вышел из-под давления "Барсы" и выбежал в стремительную контратаку. Корреа длинной передачей нашел свободную зону на левом фланге и отправил туда Карраско. Бельгиец сориентировался и не растерялся в борьбе с тер Штегеном, который вышел далеко за пределы штрафной зоны и агрессивно "постелился" в подкате. Легкий маневр от Карраско – и тер Штеген уже на газоне без мяча в качестве обведеного вокруг пальца. Бельгийцу оставалось попасть в пустые ворота издалека, с чем он и справился.

Во втором тайме Диего Симеоне имел возможность играть в свой любимый футбол и поддался этому искушению. Оборона не была глухой, но на чужую половину поля мадридцы выбегали явно не из тем азартом, что раньше. "Барса" же нагнетала: дважды мог забивать Лангле, но хорошо играл Облак. Пьянич издали пробил неточно, а Месси постоянно опускался в глубину поля, откуда искал передачами партнеров. Однако напрасно.

Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса - изображение 3

"Атлетико" мог забить второй мяч, если бы активный Феликс дотянулся до верховой передачи. Однако это было второстепенным. Главное для Диего Симеоне – отзащищаться в течение тех минут, когда "Барса" бросила большие силы в атаку. Справились. Удар Серхи Роберто был острым, но неточным, Брайтвайт после выхода на поле не цеплялся за мячи, а Месси, кроме удара со штрафного, ничем не запомнился.

1:0 – историческая победа "Атлетико". Впервые в Ла Лиге Диего Симеоне берет верх над "Барсой". Мадридцы продолжили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 24-х матчей. Испортили юбилей Месси, отомстили за Суареса.

И сделали заявку на чемпионство. Или еще рано об этом говорить?

Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса - изображение 4

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" 1:0
Гол: Янник Феррейра Карраско 45+3

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Диего Коста 73), Жоау Феликс (Тома Лемар 84), Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа 84), Стефан Савич, Сауль Ньигес, Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Аугусто Фелипе 90+1), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (Сержиньо Дест 62), Клеман Лангле, Миралем Пьянич (Мартин Брайтвайт 83), Лионель Месси, Усман Дембеле, Педри (Филиппе Коутиньо 57), Антуан Гризманн (Тринкао 83), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

Предупреждения: Коке 9, Янник Феррейра Карраско 26, Стефан Савич 79, Хосе Мария Хименес 80

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (24)
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PiterCantrope (Франківськ)
22.11.2020 в 00:24
Як і передбачалось, і "Реал", і "Барселона" зіграли погано, отримали погані результати, а місцеві форумні юзери одразу побігли на гілки суперників щоб позловтішатись з чужих невдач (бо власні результати радості не приносять). Скоро і Мессі, і Рамос, і Роналду з Іньєстою позакінчують кар'єру, і будуть всі разом пити коктейлі на яхті біля Ібіци, а примітивні фанатики "Барси" і "Реала" будуть і далі вести свої війни на сторінках вебсайтів.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 00:32
потом будут новые кумиры. и все по новой...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
22.11.2020 в 00:40
Какие ещё войны??? Смеёмся с убогих и ограниченных.
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+1
-3
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 00:18
Як завжди після "міжнародної паузи" у Барселони виникають проблеми... А зважаючи на те, що у чемпіонаті до цього не було проблем лише у трьох... чотирьох матчах нічого дивовижного не сталося. Ну може тер Штегену закортіло побільше пограти і він наварив. Знов команда не біжить, до того і більшість пасів скоріш для втримання м'яча, а не для загострення гри, щоб примусити суперника ПОнервувати та ПОбігати. Мессі знов один з кращих у гостей, утім далекій від минулорічного... Коли в рівній гри приніс перемогу. В цьому Марк з Андре принесли і то супернику. Дембеле... коник-стрибунець. Іноді дійсно оббіжить суперника, проте частіше просто у нього врізається. Грізманн? Це ж треба так карму Антуану спаплюжити. ТА ТО ТАКЕ! Команда без гарного коуча та ще під час перебудови не виглядає міцною.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 00:24
Последние два слова комментария я бы изменил на «выглядит жалко». Перед реалистами на сайте стыдно за команду.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 00:27
НІТ! Не буду радувати РЕАЛьних. Вони і так від радості обіс...
0
-1
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 00:29
А так дійсно... незрозуміло, хто краще зіграв у "барселонську тікі-таку"... Бо іноді вони "нас" пасами ГАНЯЛИ
0
0
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 00:30
Имеют право. Мы же их достаём, когда Реал обкакается..)
+1
0
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 00:36
Мені РЕАЛьно поФІГ КК Ну може чим більше суперники Барселони втрачають, тим більше у неї "прав на помилку"... Я здебільшого ВБОЛІВАЛЬНИК, а не обси...
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 00:15
В этом сезоне Атлетико может спокойно брать чемпионство, пока оба гранда никакие. Но как всегда не хватит стабильностии
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 00:13
Таки обкакались. Нам не привыкать. Кто их уже только не имел. Удачи Динамо во вторник!!!
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 00:53
А ніхто не об... Просто бігати, боротися гравцям Барси класу не вистачає... До того тренеру, як і його попередники, побудувати гарну командну гру з тим що Є... класу не вистачає. Так і граємо
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0
0
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 01:06
Ой у другому реченні не "класу", а "бажання / наснаги" не вистачає.
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.11.2020 в 00:10
Барса берегла сили на Динамо. А якщо без жартів, то Атлетіко, якщо самі не налажають - будуть чемпіонами Іспанії. Таки перехід Суареса підсилив Атлетіко, а Барсу послабив.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 00:17
С такой ситуацией в команде, запросто можно чемпионат закончить там, где они сейчас и находятся, то есть в @опе.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.11.2020 в 00:09
Даёшь Атлетико в чемпионы! Реал второй. Это будет справедливо.
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+1
-4
amg333 (Kyiv )
22.11.2020 в 00:09
а пута в не зоны ЛЕ)))
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
22.11.2020 в 00:03
Ну вот, Реал еще и оторвался от Барселоны на 1 очко.
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 00:19
Прикинь, хотя ожидаемо.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.11.2020 в 23:59
Тер Штеген решил показать Йоахиму Лёву, что умеет играть ногами не хуже Нойера, но что-то пошло не так А вообще жаль, Атлетико в этом году более серьезный соперник, да и в турнирной таблице повыше. Ничья была бы выгоднее Мадриду.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
22.11.2020 в 00:08
Та ладно жаль))..если даже станет Реал Сосьедад например или Атлетико чемпионами это де нормально!..а то как в Украине,чемп двух команд
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
22.11.2020 в 00:08
Да подожди, щаз неадекватный все как есть поведает:)))
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
21.11.2020 в 23:59
Засудили банкротов:))) пипец, меська без мяча не играет, в оборонительных действиях не участвует...
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+2
-4
amg333 (Kyiv )
21.11.2020 в 23:57
европейский середняк,превращается в путалонский середняк Испании)))
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-3


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