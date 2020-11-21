Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса

"Барселона" и "Реал" уже не первый год занимаются в чемпионате Испании игрой в поддавки. Однако даже в таких условиях никто из представителей "второй волны" не сумел воспользоваться шансом и зацепиться за чемпионство. Например, "Атлетико" всегда среди претендентов, но в ответственных матчах "матрасникам" часто не хватает решимости.

Точнее, не хватало – о нынешнем сезоне говорим отдельно, но не забегаем вперед. "Барса" и "Реал" продолжают буксовать, а "Атлетико" демонстрирует исторические результаты. Может, время пришло? Исторические, потому что серия из 24 матчей без поражений в Ла Лиге – беспрецедентная в истории клуба. Та перестройка, которую Диего Симеоне запустил в прошлом году, осталась, похоже, позади. Поэтому сегодняшний матч должен был ответить на вопрос – готовы ли мадридцы наконец-то к чему-то грандиозному.

Антураж поединка разогревал аппетиты. Здесь и восьмисотый матч Месси за "Барсу", здесь и очередная попытка Симеоне победить "Барсу" в Ла Лиге (до сегодня этого не удавалось сделать), здесь и вывеска борьбы Гризманна против бывшей команды. Жаль только, что Суарес не играл. Он обещал отдать все силы на поле и при случае искать своим прицелом тех, кто сделал ему и его друзьям больно (решением выставить уругвайца за дверь "Камп Ноу"). Но в ситуацию вмешался коронавирус.

Впрочем, и без Суареса было кому играть в футбол. Возможно, это был не самый яркий матч, но в этом точно не вина "Атлетико". По сравнению с самими собой образца нескольких прошлых матчей против грандов, мадридцы сыграли весьма активно и агрессивно. Недорабатывала "Барса". За первый тайм каталонцы наскребли только два удара, да и то Месси бил с острого угла скорее от безысходности. "Атлетико" выглядел острее: здесь и попадание в створ от Сауля Ньигеса, здесь и проверка на прочность перекладины от Диего Льоренте, здесь, собственно, и гол Янника Феррейра Карраско.

"Атлетико" в конце тайма вышел из-под давления "Барсы" и выбежал в стремительную контратаку. Корреа длинной передачей нашел свободную зону на левом фланге и отправил туда Карраско. Бельгиец сориентировался и не растерялся в борьбе с тер Штегеном, который вышел далеко за пределы штрафной зоны и агрессивно "постелился" в подкате. Легкий маневр от Карраско – и тер Штеген уже на газоне без мяча в качестве обведеного вокруг пальца. Бельгийцу оставалось попасть в пустые ворота издалека, с чем он и справился.

Во втором тайме Диего Симеоне имел возможность играть в свой любимый футбол и поддался этому искушению. Оборона не была глухой, но на чужую половину поля мадридцы выбегали явно не из тем азартом, что раньше. "Барса" же нагнетала: дважды мог забивать Лангле, но хорошо играл Облак. Пьянич издали пробил неточно, а Месси постоянно опускался в глубину поля, откуда искал передачами партнеров. Однако напрасно.

"Атлетико" мог забить второй мяч, если бы активный Феликс дотянулся до верховой передачи. Однако это было второстепенным. Главное для Диего Симеоне – отзащищаться в течение тех минут, когда "Барса" бросила большие силы в атаку. Справились. Удар Серхи Роберто был острым, но неточным, Брайтвайт после выхода на поле не цеплялся за мячи, а Месси, кроме удара со штрафного, ничем не запомнился.

1:0 – историческая победа "Атлетико". Впервые в Ла Лиге Диего Симеоне берет верх над "Барсой". Мадридцы продолжили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 24-х матчей. Испортили юбилей Месси, отомстили за Суареса.

И сделали заявку на чемпионство. Или еще рано об этом говорить?

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" 1:0

Гол: Янник Феррейра Карраско 45+3

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Диего Коста 73), Жоау Феликс (Тома Лемар 84), Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа 84), Стефан Савич, Сауль Ньигес, Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Аугусто Фелипе 90+1), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (Сержиньо Дест 62), Клеман Лангле, Миралем Пьянич (Мартин Брайтвайт 83), Лионель Месси, Усман Дембеле, Педри (Филиппе Коутиньо 57), Антуан Гризманн (Тринкао 83), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

Предупреждения: Коке 9, Янник Феррейра Карраско 26, Стефан Савич 79, Хосе Мария Хименес 80